En dansk mand er blevet idømt den hårdeste straf for dyremishandling, efter han sidste år på brutal vis aflivede en lille terrier med en køkkenkniv under en sommerfest.

Det skriver TV 2 Fyn.

Den 23-årige mand fra Glamsbjerg havde ifølge egen forklaring længe været irriteret på sin kærestes hund, da den angiveligt havde bidt ham flere gange i benet. Irritationen kammede dog over under en fest for familie og venner i juli sidste år, da hunden ifølge manden blandt andet havde bidt flere af deres gæster i buksebenene.

Det fik ham til at gå ind i køkkenet og hente en kniv, fortæller specialanklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen, til mediet.

»Han har forklaret, at han spontant gik ud i køkkenet og fandt en stor køkkenkniv, som man ellers bruger til at skære spegepølse med. Herefter vendte han tilbage til haven, hvor han greb hunden og gik ind på naboejendommen. Her jog han kniven direkte gennem hundens halsregion, så kniven gik hele vejen igennem,« siger han.

Erkendte dyremishandlingen

Hunden, der vejede fem kilo, døde ifølge manden efter et minut. Den vurdering var Sundhedsrådet dog ikke enig i. Ifølge dem havde terrieren været flere minutter om at dø.

Onsdag faldt dommen i Retten i Odense, og manden blev idømt 60 dages fængsel.

Manden erkendte ifølge TV 2 Fyn dyremishandlingen og modtog straffen. Han blev derudover frakendt retten til at have med hunde, katte og andre pelsdyr at gøre.