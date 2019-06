Mandag morgen har Københavns Byret afsagt dom i sagen mod en 32-årige læge, der blandt andet var tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder.

En enig domsmandsret har mandag idømt en dansk læge syv års fængsel for at have bedøvet og voldtaget to kvinder, mens han filmede det samt for at filmet en række andre kvinder, mens han havde sex med dem.

Retten begrundede blandt andet dommen med, at den 32-årige læge havde haft til hensigt at bedøve de to kvinder for at sikre sig, at de ikke kunne gøre modstand, fordi han i tiden op til de to voldtægt søgte på blandt andet 'date rape', ligesom han købte for godt 10.000 kroner af det sløvende middel scopolamin.

»Vi har lagt til grund, at formålet med at gøre det var at tiltvinge sig sex med hende, så hun ikke kunne gøre modstand eller reagere,« lød det fra retsformanden.

Retten fandt det med andre ord usandsynligt, at det var en anden person, der skulle have søgt på 'date rape' fra lægens computer, ligesom retten også afviste manden forklaring om, at det nogle andre, der havde hentet og gemt en større mængde børneporno på hans harddisk.

Ved retssagens indledning i starten af maj meddelte den 32-årige læge, at han nægtede sig skyldig i at skulle have bedøvet, voldtaget og filmet de to kvinder, ligesom han med en enkelt undtagelse nægtede, at han skulle have filmet andre kvinder, mens han havde sex med dem.

Selv forklarede han i forbindelse med de to voldtægter, at den ene af de to kvinder havde »bevaret sin normalt fungerende frontallap-funktion i storhjernen,«

Han begrundede i retten sin diagnose af sexpartnerens normalt fungerende frontallap med, at hun havde været i stand til at stille »udfordrende spørgsmål, der afspejler kritisk tænkning«.

Mere konkret skulle kvinden havde undret sig over, at lægen stadig lå inde med en ekskærestes vibrator, som hun havde brugt til at tilfredsstille sig selv med.

»Er det fordi, at du ikke kan tilfredsstille hende,« skulle den forurettede kvinde have spurgt, så lægen var sikker på, at hendes hjerne virkede upåklageligt.

Under sin procedure lagde Søren Harbo særlig vægt på, at den 32-årige læge, der er af kinesisk afstamning, i ugerne op til den første formodede voldtægt i marts sidste år havde søgt på blandt andet 'drug rape' på internettet, ligesom lægen også havde søgt på det søvndyssende medikament scopolamin.

Sidstnævnte søgte lægen ifølge Søren Harbo på så sent som 17 timer før, at han mødte sit første formodede offer på Cafe Europa midt i København.

Og netop medikamentet scopolamin har undervejs i sagen haft en central rolle.

Tidligere er det kommet frem, at det andet formodede voldtægtsoffer skulle være blevet bedøvet med scopolamin, ligesom at lægen ifølge anklagemyndigheden har oprettet en tråd på sitet drug-forum.com, hvor han netop har spurgte ind til scopolamin.

I den tråd blev stoffet omtalt som et såkaldt 'zombiedrug', fordi det har en bevægelseshæmmende effekt.

»Tiltalte bedøver hende med et zombiedrug fra Kina og har samleje med hende,« lød det fra Søren Harbo i proceduren om det andet formodede voldtægtsoffer.

I proceduren lagde han desuden vægt på, at lægen havde købt stoffet via den kinesiske hjemmeside Alibaba for mere end 10.000 danske kroner.

Han påpegede videre, at den tiltalte i sin forklaring for retten havde virket dybt utroværdig, ligesom han anfægtede, at den tiltalte først ønskede at afgive forklaring for retten, efter at alle vidner havde givet deres forklaring, og alle beviserne var fremlagt.

Samlet set mente Søren Harbo, at det skulle koste lægen syv års fængsel.