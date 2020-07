En ung kvinde nægter sig skyldig i at lade sig hverve af IS og forsøge at lade anden kvinde hverve.

En 22-årig kvinde med dansk statsborgerskab, der blev anholdt i Københavns Lufthavn tirsdag, er sigtet for at rejse til Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat.

Onsdag formiddag sidder hun i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor en anklager ventes at kræve hende varetægtsfængslet.

Iført en lang sort kjole og et turkis tørklæde, der dækker håret, sidder hun ved siden af sin advokat, Jesper Storm Thygesen. Bag hende sidder også flere betjente.

Anklageren læser i retsmødet sigtelsen op. Det er den samme sigtelse, som anklagemyndigheden præsenterede i 2017, da hun blev varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede.

Hun sigtes for at lade sig hverve til at begå terrorhandlinger ved at rejse til Tyrkiet i 2016 og videre til Syrien for at tilslutte sig og kæmpe med Islamisk Stat.

Hvis ikke, der er hold i den sigtelse, har anklageren også en subsidiær sigtelse om, at hun skal have fremmet en terrororganisations virke.

Desuden sigtes hun for at forsøge at lade en anden kvinde hverve til Islamisk Stat, hvilket dog mislykkedes.

- Det nægtes, siger kvindens advokat, Jesper Storm Thygesen, om sigtelserne.

Kvinden ønsker ikke at forklare sig i retten.

Kvinden er beskyttet af et navneforbud, som blev nedlagt allerede i 2017, og det valgte dommeren onsdag at opretholde.

Herefter blev dørene til retsmødet lukket. Det skete efter anklagerens ønske, da han frygter, at det ellers vil kunne skade efterforskningen af sagen.

/ritzau/