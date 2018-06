Politiet i Flensburg lige syd for den danske grænse har anholdt to mænd på 18 og 19 år, som er mistænkt for at have kastet den sten, der for en måned siden kvæstede en dansk kvinde.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

De to anholdte er også mistænkt have kastet adskillige andre sten fra motorvejsbroer på motorvejene A7 og B 200 i det nordlige Tyskland. De har indrømmet at stå bag flere af de potentielt livsfarlige stenkast.

Det kunne således have været fatalt, da en 58-årig dansk kvinde på vej hjem fra arbejde blev ramt på overkroppen af en 25 gange 25 centimeter stor granitsten efter at den var braget igennem ruden på hendes BMW ved 22-tiden 8. maj.

Stenen blev kastet ned på den tyske motorvej A7 fra en motorvejsbro ved Ellund, lige syd for motorvej E45-grænseovergangen ved Frøslev.

Kvinden, som bor i Danmark, men arbejder i Flensburg, blev indlagt på hospitalet med alvorlige kvæstelser, men slap heldigvis med livet i behold.

'Offeret, der stadig lider under følgerne af kvæstelserne, var et mulehår fra at blive dødeligt truffet (af stenen, red),' skriver Politiet i Flensburg i pressemeddlelsen.

Politiet har efterforsket sagen som drabsforsøg.

De to mistænkte blev anholdt torsdag ved 21-tiden. De bliver stillet for en dommer senere fredag.