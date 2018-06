To unge mænd på 18 og 19 år risikerer fængsel på livstid for mordforsøg efter at have kastet flere sten ned mod biler fra motrovejsbroer i det nordlige Tyskland.

Det skriver Flensburg Avis.

En af stenene var for en måned siden tæt på at koste en 58-årig dansk kvinde livet. Hun pådrog sig alvorlige kvæstelser efter at en granitsten på 25 gange 25 centimeter var braget igennem forruden på hendes BMW og ramte hende på overkroppen.

De to unge mænd blev anholdt i torsdags og har indrømmet at stå bag flere stenkast fra motorvejsbroer på motorvejene A7 og B 200 i Nordtyskland, skriver Flensburg Politi i en pressemeddelelse.

Statsadvokaturen i Flensborg går efter at få de to unge mænd dømt for mordforsøg.

Den 58-årige danske kvinde var på vej hjem fra arbejde, da hun den 8. maj ved 22-tiden blev ramt af den store sten, som blev kastet ned på den tyske motorvej A7 fra en motorvejsbro ved Ellund, lige syd for motorvej E45-grænseovergangen ved Frøslev.

Kvinden, som bor i Danmark, men arbejder i Flensburg, blev indlagt på hospitalet med alvorlige kvæstelser, men slap heldigvis med livet i behold.

'Offeret, der stadig lider under følgerne af kvæstelserne, var et mulehår fra at blive dødeligt truffet (af stenen, red),' skriver Politiet i Flensburg i pressemeddelelsen.

Overfor politiet har de to gerningsmænd erkendt at stå bag hele 19 stenkast fra motorvejsbroer. De har forklaret, at de brugte større og større sten fra gang til gang.