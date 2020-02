En dansk rygsækrejsende er angiveligt blevet voldtaget i New Zealand. Det oplyser Nzherald.nz.

En 24-årig danske kvinde blev samlet op af en bil efter have tomlet på en vejstrækning uden for byen Hamilton på den nordlige af New Zealands to hoved-øer.

Bilisten kørte hende 80 kilometer til en øde kirkegård nær byen Hikutaia.

Der angreb han ifølge politiet danskeren og udsatte hende for voldtægt.

»På et tidspunkt var hun i stand til at flygte,« fortæller Will Loughrin fra det lokale politi til New Zealand Herald.

Danskeren flygtede til fods ud i det bakkede landskab og blev senere fundet på en mark i stærkt oprevet tilstand.

Hun var i stand til at give politiet detaljeret information om den bil, der havde samlet hende op, og på baggrund af beskrivelsen lykkedes det to politifolk at lokalisere bilen og bringe den til standsning.

Føreren af bilen - en 50-årig mand - passede til det signalement, den danske kvinde havde givet dem. Han blev anholdt og sigtet for voldtægt.