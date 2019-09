20-årig kendis blev i byretten frikendt for overgreb på kvinde. Det ankes ikke, og sagen er dermed slut.

Det sidste juridiske ord er blevet sagt i en sag mod en dansk kendis, der tidligere i september blev frikendt for at have krænket en kvinde.

Manden, der har mere end 200.000 følgere på sociale medier og millioner af visninger af sine videoer, slipper for en tur i landsretten, da anklagemyndigheden har valgt ikke at anke frifindelsen.

Det oplyser anklager Anders Larsson.

Den 20-årige mand var tiltalt for at have begået et overgreb mod en kvinde en sommernat i juni. Han mente, at der var flirt i luften. Hun mente, at de blot var venner.

Det var heller ikke en enig domsmandsret, der endte med at frikende den unge internetstjerne.

»To mener, at anklagemyndigheden ikke har godtgjort, at tiltalte havde forsæt til at gøre som angivet i sagen.«

»En fandt det godtgjort, at hun havde sagt nej,« sagde retsformand H. Fog-Petersen ved domsafsigelsen i Københavns Byret.

Med stemmerne to mod én blev manden dermed frikendt for episoden. Og den afgørelse bliver uden en anke dermed punktum for sagen.

'Min klient er naturligvis lettet over, at sagen er endt med den fuldstændige frifindelse, som jeg fra sagens start havde lovet ham,' skriver forsvarer Rune Berggren Brøndal Pedersen i en sms.

»Når det er sagt, så giver det sig selv, at det har været frygteligt smertefuldt for ham at skulle hele vejen til domstolene for at få dette resultat,« lyder det videre.

Den 20-årige mand var tiltalt for at have forgrebet sig på kvinden og for blufærdighedskrænkelse.

»Jeg syntes da i hvert fald, at hun var sød, og det fornemmede jeg også, at hun følte, forklarede han i retten om hændelsen.«

Han fortalte, at han håbede, at han og kvinden ville ende med at kysse og måske endda mere.

Da de kom tilbage fra byen med nogle venner, fik han lov at sove i hendes seng.

Men da kendissen ifølge kvindens forklaring lagde sin hånd på hendes bryst, fjernede hun den.

»Jeg sagde: "Nej, (mandens navn, red.). Der skal ikke ske noget",« sagde kvinden i retten.

Anklagemyndigheden gik i byretten efter en straf på mellem seks og otte måneders fængsel.

Forsvareren gik efter frifindelse.

/ritzau/