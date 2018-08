En mandlig journalist fra hovedstadsområdet er blevet tiltalt for knivstikkeri.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, stak han to gange en yngre mand med en urtekniv.

Den tiltalte journalist nægter sig skyldig i den alvorlige tiltale for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Derfor vil sagen blive behandlet som en domsmandssag med en juridisk dommer og to lægmænd, når den om kort tid kommer for retten.

Knivstikkeriet fandt ifølge anklageskriftet sted 29. juni i år kort efter kl. 8.30 i hovedstadsområdet.

I sin lejlighed havde journalisten haft et skænderi med en 36-årig mand, som ifølge tiltalen blev stukket i venstre side af lænden med en urtekniv, mens parterne befandt sig i journalistens stue.

Umiddelbart efter blev offeret stukket endnu en gang i højre side af den øverste del af ryggen med samme urtekniv, mens parterne befandt sig lige uden for journalistens bopæl.

Journalisten blev kort efter anholdt og fremstillet af politiets anklager i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Dommeren fandt dog ikke, at der var det fornødne grundlag til en fortsat frihedsberøvelse. Derfor blev journalisten løsladt, indtil den egentlige retssag finder sted.

I grundlovsforhøret bad journalisten via sin forsvarer om navneforbud, hvilket dommeren imødekom.

Da der reelt er tale om et forbud mod at offentliggøre detaljer om mandens person, som samlet set kan identificere ham for en bredere kreds, er B.T. afskåret fra at oplyse nærmere om eksempelvis mandens præcise alder, karriere og bopæl.

Ud over en straf til journalisten er der i anklageskriftet også nedlagt påstand om konfiskation af urtekniven, som ifølge tiltalen blev anvendt som gerningsvåben, ligesom der er taget forbehold for en påstand om erstatning til offeret for knivstikkeriet.