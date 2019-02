Danske Dennis Christensen er blevet dømt skyldig i Rusland for at fremme Jehovas Vidner, hvor han har siddet fængslet i over 600 dage.

Det oplyser Amnesty Danmark.

- Christensen har aktivt bidraget til fortsættelsen af aktiviteterne for den forbudte religiøse ekstremistiske organisation Jehovas Vidner Orjol, sagde den russiske dommer ifølge Amnesty Danmarks mand i retten.

Ifølge Amnesty vil straffen først blive oplyst, når dommeren har læst hele dommen op, hvilket kan tage yderligere nogle timer.

Den 46-årige dansker har siddet fængslet, siden han i maj 2017 blev anholdt under en bibellæsning i den russiske by Orjol.

Fængslingen skete som led i en aktion mod Jehovas Vidner, der ifølge russisk lovgivning er en ekstremistisk bevægelse.

Anholdelsen af Dennis Christensen i maj 2017 kom i kølvandet på, at den russiske højesteret en måned tidligere havde indført et forbud mod Jehovas Vidner.

Det betyder, at trossamfundet står på samme liste som nynazister, skinheads og terrorsympatisører. Det er i princippet ikke forbudt at være Jehovas Vidne, men vidner må ifølge højesterettens dom ikke praktisere og missionere i landet.

Desuden må trossamfundet ikke eje eller leje ejendomme, hvilket betød, at Jehovas Vidner har overleveret al ejendom til den russiske stat.

Siden danskeren blev anholdt, har yderligere medlemmer af Jehovas Vidner set samme skæbne.

Ud af de estimerede 170.000 medlemmer, der er bosat i Rusland, er 26 vidner ifølge Berlingske indtil december 2018 blevet anholdt.

Derudover har flere forladt landet, og omkring 200 medlemmer har ifølge Berlingske søgt asyl i Finland.

Opdateres....

/ritzau/