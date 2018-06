I 2013 rejste manden til Syrien, hvor han i næsten to år kæmpede for den militante gruppe Islamisk Stat.

Glostrup. Politiet kan nægte at udstede et nyt dansk pas til en dansk-tyrkisk IS-kriger. Det betyder, at han ikke kan vende tilbage til Danmark.

Det slår Retten i Glostrup fast i en kendelse torsdag.

Manden har været på fri fod i Tyrkiet siden marts 2017, men kan ikke vende tilbage til Danmark, fordi han fik frataget sit danske pas, da han rejste til Syrien.

Den 24-årige voksede op på Vestegnen i København, men som 19-årig besluttede han sig for at rejse til det borgerkrigshærgede land for at kæmpe for Islamisk Stat.

Radio 24syv har dækket sagen og har interviewet den nu 24-årige mand.

Til radiostationen har han fortalt, at han i 2013 rejste til Raqqa i Syrien, som fra 2014 til 2017 var under Islamisk Stats kontrol.

Her fik han frataget sit danske pas ved ankomsten, og herefter indgik han i en kampbrigade for Islamisk Stat i næsten to år.

De danske myndigheder var opmærksomme på IS-krigerens rejse, og i april 2016 blev han sigtet og fængslet in absentia for terrorisme for sin tilslutning til IS.

I december samme år rejste han fra Syrien til Tyrkiet, hvor han blev anholdt af tyrkisk politi.

2. marts 2017 blev han dog løsladt igen, og siden da har han været strandet i Tyrkiet.

Den 24-årige ønsker ifølge Radio 24syv at vende hjem til Danmark, så han kan blive stillet for en dommer.

Men problemet er, at han både er dansk og tyrkisk statsborger, og Tyrkiet udleverer ikke egne statsborgere.

Samtidig ønsker dansk politi ikke, at han vender tilbage til Danmark, fordi de vurderer, at han vil udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed.

Den tidligere IS-kriger håbede, at han kunne få udstedt et dansk pas, så han selv kunne flyve hjem til Danmark for at blive anholdt og retsforfulgt, men retten slår fast, at det ikke kommer til at ske.

Tom Christensen er juridisk seniorkonsulent ved Københavns Vestegns Politi og anklager i sagen.

Han er tilfreds med, at IS-krigeren ikke får et nyt dansk pas.

- Vi noterer med tilfredshed, at retten nu har godkendt vores vurdering om at nægte at udstede et pas, siger senioranklageren.

/ritzau/