På billeder poserer 33-årige Jacob El-Ali ved siden af afhuggede kropsdele og hovedløse lig i den syriske by Raqqa. På et bælte over hans bryst står der 'Islamisk Stat'.

Billederne blev fundet på den danske statsborgers Facebook-profil tilbage i 2014, hvor han befandt sig i Syrien.

I dag sidder Jacob El-Ali varetægtsfængslet i Danmark, og han er nu klar til at erkende sig skyldig og tage sin straf.

Det oplyser hans forsvarsadvokat til B.T.

»Han ser frem til at få gjort op med det her. Han er jo kommet til Danmark, fordi han gerne vil hjem og tage sin straf. Det står ved magt,« siger advokat Mette Grith Stage.

Mandag har Anklagemyndigheden meldt ud, at den 33-årige IS-kriger kan tiltales for landsforræderi og terrorrelaterede handlinger for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og deltaget i terrorangreb.

»Det er selvsagt meget alvorligt, når danske statsborgere ikke blot lader sig hverve til IS, men også tilslutter sig IS under en væbnet konflikt, som Danmark er part i, og endda begår terrorhandlinger,« siger Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København, i en pressemeddelelse.

Sagen vil blive forsøgt ført som en tilståelsessag. Forsvarsadvokaten oplyser, at han »overordnet« tilstår anklagerne mod ham.

Det er endnu uvist, hvor lang en straf Syrien-jihadisten risikerer. Alene straffelovens paragraf 101 om landsforræderi, som han blandt andet er sigtet for at have overtrådt, kan give op til 16 års fængsel.

Advokaten mener, at tilståelsen bør give ham en lavere straf end ellers.

»Jeg ser det som en formildende omstændighed, at han har samarbejdet med myndighederne, lagt sig fladt ned og angrer,« siger Mette Grith Stage.

Jacob El-Ali forlod Danmark i 2013 og rejste til Syrien. Han har tidligere forklaret i flere interviews, at han i begyndelsen kæmpede for Den Frie Syriske Hær side om side med Islamisk Stat i kampen mod det syriske regime.

Da de to bevægelser røg i åben krig, blev han ifølge egne udsagn tvunget til at tilslutte sig Islamisk Stat.

Siden har han også forklaret til Weekendavisen, at han agerede spion og leverede oplysninger om forestående IS-angreb til den syriske opposition, hvilket avisen fik bekræftet flere steder.

Det er dog usikkert, om det fortsat er hans forklaring i dag. Hans forsvarsadvokat ønsker ikke at udtale sig om, hvad han vil forklare, når sagen skal for retten.

Før Jacob El-Ali landede på dansk jord i december 2020, havde han gennem tre år selv kæmpet for at komme hjem og blive stillet for en dommer.

På trods af at der lå en international arrestordre på ham, var det dog ikke lige til.

»Jeg har talt med de danske myndigheder om at vende hjem. Jeg har ringet til det danske politi. Jeg har talt med min advokat om det. Jeg har ringet til den danske ambassade, og der er ikke rigtig nogen, der vil hjælpe. Det, de rent faktisk siger til os, er, at vi bare skal blive hernede og dø,« sagde Jacob El-Ali i maj 2018 til Radio24syv.

Først i januar 2020 blev han anholdt i Tyrkiet og et lille år senere udleveret til Danmark. Han har siddet varetægtsfængslet siden.

Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår sagen mod ham skal køre i retten. Forsvarsadvokaten håber, at det bliver inden sommer.

»Det har været en lang proces. Først en længere frihedsberøvelse i Tyrkiet og nu en lang frihedsberøvelse i Danmark. Han ser frem til at få den her sag afgjort,« siger Mette Grith Stage.