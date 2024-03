Den fremtrædende imam og formand for Grimhøjmoskeen, Oussama El-Saadi, er onsdag blevet idømt fængselsstraf.

Han er kendt skyldig i socialt bedrageri og forsikringssvindel, skriver Århus Stiftstidende.

Oussama El-Saadi har på papiret stået som nabo til sin kusine, som har fået fire børn sammen med.

Men ifølge den dom, som retten er kommet frem til, er det ikke korrekt. I stedet har de været samboende, og han og kusinen har således begået socialt bedrageri ved at angive sig som enlige forsørgere.

Ifølge Århus Stiftstidende har det betydet, at de har fået offentlig støtte til mindst 738.000 kroner for meget fra staten, som altså er uberettiget.

Det har givet dem hver et år og tre måneders betinget fængsel.

»Retten finder det bevist, at I har vidst, at der er en økonomisk fordel ved at være ene frem for samlevende. Det er ikke et moment, men mange, der tilsammen viser, at I har haft et samliv. Derfor var vi også enige om, at I skulle kendes skyldige,« lød det fra dommer Grith Rosleff.

Oussama El-Saadi er desuden også dømt for forsikringssvindel, hvilket han er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for.

Over for B.T. siger Oussama El-Saadi, at han vil anke dommen til landsretten.

Han ønsker derfor ikke at kommentere yderligere, da han mener, at »sagen fortsat er i gang«.

Til Jyllands-Posten har han dog ikke lagt skjul på sin utilfredshed med dommen.

»Jeg synes, at den sag er fuld af fejl. Det er uretfærdigt, og der er masser af ting, som ikke hænger sammen. Der er ikke noget bevis eller noget, men det vil jeg først tale mere om, når vi er færdige med hele sagen,« sagde han onsdag aften.

Anklagemyndigheden har desuden også anket sagen, da de er utilfreds med straffens længde.

Dommen blev afgivet ved Retten i Aarhus.

Ifølge Århus Stiftstidende argumenterede anklagemyndigheden for, at Oussama El-Saadi og kusinen var samboende, fordi man blandt andet fandt ham sovende med iltapparat i sin kusines seng under en ransagning.

Desuden fandt man bankkontoer om fælles rejser og sms'er mellem de to om, hvem der eksempelvis skulle handle ind.