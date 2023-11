Den danske energigigant Ørsted er blevet ramt af en grim straffesag.

Midt i faldende aktiekurser og fyringer af topchefer kan B.T. afsløre, at en det kriseramte energiselskab nu også er midtpunkt i en usædvanlig sag om bestikkelse.

En 51-årig mellemleder i Ørsted har nemlig ifølge anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi gjort sig skyldig i bestikkelse.

Ifølge en retsmødebegæring i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, instruerede mellemlederen 24. april 2019 telefonisk en leder fra den sydkoreanske stålproducent Taewoong Co. Ltd. om diskret at give ham en kuvert med et ukendt antal eurosedler.

Pengene skulle betales, uden at andre vidste det.

Hvis ikke Ørsteds mellemleder fik pengene som ulovlig returkommission, kunne den koreanske underleverandør ifølge politiets sigtelse i sagen ikke komme i betragtning til et udbud om at levere flanger (stålringe med huller til bolte, red.) til Ørsteds vindmøller.

På det tidspunkt havde mellemlederen titel af senior commodity contract manager med ansvar for blandt andet at forhandle leverandøraftaler om flanger og andre komponenter til vindmøller.

»Sagen er kommet til politiets kendskab, fordi vi fik en anmeldelse fra det firma (Ørsted, red.), der har mistet pengene, om jeg så må sige,« forklarer anklageren i den kommende retssag – chefkonsulent Ulla Greibe fra advokaturen for specielle straffesager i Nordsjællands Politi.

»Vi kender ikke det beløb, som der var tale om. Vi ved, at der blev afleveret penge i en kuvert, men vi kender ikke omfanget. Det har den sigtede ikke ønsket at fortælle,« tilføjer anklageren.

Når sagen kommer for byretten i Lyngby i næste uge, forventes det ud fra mellemlederens forklaringer til politiet under efterforskningen, at retsmødet kan afvikles som en tilståelsessag. Derfor er retsmødet også kun berammet til at vare en time.

Den 51-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 299, stk. 2 om bestikkelse i den private sektor.

Paragraffen kan teoretisk udløse op til fire års fængsel til den, som »ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel«.

Ifølge politiets retsmødebegæring vil Ørsted blive tilsagt til retsmødet for at have mulighed for at nedlægge påstand om erstatning.

Da B.T. spørger energiselskabet om sagens opståen og om man har i sinde at kræve erstatning fra den 51-årige, lyder det skriftlige svar i en mail fra Ørsteds senior media relations advisor (chefpresserådgiver, red.) Jakob Goetzsche Vesterager:

»Ørsted har et klart adfærdskodeks, som blandt andet omfatter en tydelig antikorruptionstilgang med nultolerance over for alle former for bestikkelse og korruption. Denne sag blev opdaget af vores interne kontrolsystem og dengang overdraget til myndighederne, og vi har fuld tillid til deres videre håndtering af sagen.«

»Vi kan ikke kommentere yderligere på den konkrete sag, men vi kan overordnet sige, at vi altid arbejder på at forbedre vores interne kontrolsystem for at fange sager, hvor nuværende eller tidligere medarbejdere ikke opfører sig i tråd med vores adfærdskodeks.«

