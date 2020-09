Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kræver svar fra justitsminister Nick Hækkerup efter flere afsløringer om den livstidsdømte seriemorder Peter Lundins gøren og laden bag tremmerne i Herstedvester Fængsel.

I dokumentarserien 'Forelsket i en morder' kommer det frem, at Peter Lundin har fået hjælp af en ansat i fængslet til at kontakte Peter Madsens penneveninde Cammilla.

Det kan lade sig gøre ved, at Peter Lundin ringer til fængselsmedarbejderen og får vedkommende til at viderestille opkaldet. Og den metode vil Peter Skaarup have undersøgt og sat en stopper for.

»Hvis man kan ringe ud af fængslet og blive viderestillet til ikke-godkendte personer, er det et kæmpe problem. Der er en grund til, at vi sætter folk i fængsel. Det er blandt andet for at forhindre kriminelle i at kontakte bander og koordinere kriminalitet.«

Peter Lundin er blevet gift flere gange i de 20 år han har siddet fængslet på livstid.

Peter Skaarup har stillet et §20-spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup, hvor han beder ministeren komme med forslag til, hvordan Kriminalforsorgen kan komme viderestillingsproblemet til livs.

Selv mener han, at det skal have konsekvenser for den indsatte, hvis opkald bliver viderestillet.

»Hvis man bliver taget i det, skal det have den konsekvens, at man ikke længere kan ringe ud af fængslet til mor og far eller kæresten.«

I dokumentarserien kommer det også frem, at Peter Lundin har en Facebook-side, som han løbende opdaterer med hjælp fra mellemmænd.

Her spiller han guitar for sin brud Betinna under deres bryllup. Siden fik de et barn, men i dag er Betinna gået fra ham. Foto: PRIVATFOTO

I sidste uge fortalte B.T., at Peter Lundin på sin Facebook-profil udgiver det, han selv kalder for en 'podcast'. I adskillige lydfiler prøver han at rejse en politisk bevægelse, der skal forbedre forholdene for fængselsindsatte.

Samtidig søger han nye bekendtskaber, der vil komme og besøge ham i fængslet.

»Vi er jo totalt til grin,« udbryder Peter Skaarup, da B.T. gør ham opmærksom på morderens Facebook-side.

»Han gør grin med os alle sammen. Det er fuldstændigt vanvittigt. Han begår den ultimative forbrydelse, og alligevel hører vi fra ham hele tiden. Så laver han en Facebook-profil, så laver han en podcast, så dater han alle mulige kvinder. Det tager vi op med justitsministeren, for det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er total krænkende over for retsbevistheden, at livstiddsdømte kan gebærde sig, som de vil, og som om ingenting var hændt,« siger Peter Skaarup.