DBU undersøger muligheden fot at rejse erstatning mod danskere, der kastede ølkrus under VM-kampen mellem Danmark og Australien.

Den danske fodbold-hooligan Martin Bryhl slap med en bøde på 300 kroner efter at have kastet med et ølkrus efter Danmarks scoring mod Australien. Men når danskeren kommer hjem, risikerer han at få en større regning for sin opførsel.

DBU overvejer at tørre en bøde fra FIFA på 127.000 kroner af på de fans, der ikke kunne opføre sig ordentligt under VM. Det fortæller Jakob Høyer, der kommunikationschef i DBU.

»Når man får en bøde som andre har forårsaget vil vi se om vi skal rejse erstatning,« siger Jakob Høyer.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har fået en bøde på 20.000 dollar (cirka 127.000 kroner) for danske fodboldtilhængeres opførsel ved VM i Rusland. Bøden blev begrundet i flere forskellige forhold. Ifølge FIFA blev der kastet forskellige genstande mod australske fans da Danmark spillede 1-1 mod Australien i Samara. Andre tilskuere havde medbragt et sexistisk banner med påskriften 'Store patter', og FIFA har også meddelt, at danske fans ikke har overholdt protokollen for reglerne før en kamp ved ikke at respektere den australske nationalsang før kampen. Det er dog udelukkende de ølkastende fans, DBU vil gøre erstatningsansvarlige.

Fodboldtilskueren Martin Bryhl var en af de danskere, der kastede med ølkrus under kampen mod Australien. I et interview med TV 2 sagde han efterfølgende, at han er parat til at gøre det igen:

»Scorer Danmark, så kaster vi da selvfølgelig vores øl igen. Det er ren reaktion. Når vi scorer, ryger alt væk, der er i hænderne. Om det er telefon eller øl, så ryger den væk,« sagde han til TV 2.

Efterfølgende blev han anholdt af russisk politi, der gav ham en bøde på 300 kroner for at være fuld på stadion. Men nu risikerer han også et erstatningskrav fra DBU:

»Når VM er slut for vores vedkommende, vil vi gennemgå video og andet tilgængeligt materiale for at se om der er grundlag for at rejse en erstatningssag. Det er for at sende et signal om, at det der er foregået er uacceptabelt. Der er tale om enkelte fans, der kaster et dårligt lys over de mange tusinde fans, der er taget til Rusland for at have en fredelig fest,« siger Jakob Høyer.

Hvor mange kaster ølkrus?

»Det er det vi skal undersøge.«

Hvor stor en del af bøden fra FIFA er begrundet i ølkast?

»Sådan kan man ikke stille det op, men det afgørende for os, er ikke beløbet, men at sende et signal om, at den adfærd er helt uaccceptabel. Det at man stiller sig op på landsdækkende TV og siger, at man er stolt af at kaste med ølkrus, og at man vil gøre det igen, det vil vi ikke tolerere. Beløbet er ikke vigtigt. Det vigtige er, at det har en præventiv effekt, for det må simpelthen ikke ske igen.«

B.T. har været i kontakt med Martin Bryhl. Han ønsker ikke længere at udtale sig til medierne, men henviser til sin advokat, Mette Grith-Stage. Hun forholder sig afventende til et muligt erstatningskrav fra DBU:

»Der er jo en række betingelser, som skal være opfyldt, førend man ifalder et erstatningsansvar. Om det er tilfældet her, må min klient og jeg forholde os til, når vi ser et eventuelt erstatningskrav fra DBU og deres redegørelses for ansvarsgrundlaget,« skriver hun i en sms til B.T.

Martin Bryhl befinder sig stadig i Rusland, hvor han ifølge forsvareren har fået sit pas igen og er fri til at rejse rundt og tage på stadion.