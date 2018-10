Den danske flugtkonge Brian Bo Larsen, som har over 20 fangeflugter fra danske fængsler bag sig, søger nu kvindeligt bekendtskab i Facebookgruppen ’Date en indsat’.

»Hej. Er der en sød pige derude, der gerne vil lære mig ordentligt at kende,« starter Brian Bo Larsen sin opdatering, og fortsætter:

»Jeg har hjertet på rette sted. Sidder pt i Statsfængslet Østjylland, men kommer til det nye fængsel på Falster inden jul. Kan ikke komme tit på facebook, da det kræver min nære ven har tid, på det tidspunkt jeg tilfældigt får telefonen af vagterne, da jeg sidder særligt sikret anbragt og isoleret,« skriver han blandt andet.

Den særlige sikring er nok en relativt god idé.

Brian Bo Jensen er nemlig kendt som en regulær flugtkonge. Han har flygtet fra danske fængsler mere end 20 gange – ofte på spektakulær vis. Det er blandt andet foregået ved at save tremmer over, lave huller i væggene og gemme sig under en bunke jord.

Siden 1989 er han eksempelvis flygtet fra otte fængsler, en fangetransport, seks arresthuse og to politigårde.

Lige nu afsoner han en dom på syv år for to væbnede røverier under en flugt tilbage i 2012.

I tråden under Brian Bo Larsens opslag, bliver han da også hyldet af flere medlemmer af gruppen. Andre mænd skriver blandt andet ’flugtkongen’, ’Houdini’ og ’Legenden’.

Og det gør de ikke uden grund.

I 2016 fortalte Brian Bo Larsen om flere af sine flugter til DR. Han beskrev blandt andet én, hvor han var på fængslets servicehold. Her skulle han blandt andet ordne buske og græs, og det indebar blandt andet at tømme jord fra trillebøre op i en container, som blev hentet af personalet og tømt udenfor fængslets mure.

En dag lagde han sig i containeren med et lagen over sig og en haveslange i munden, så han kunne få luft. Herefter fik han en medindsat til at dække sig med jord.

»Jeg lå dernede i tyve minutter. Så kom trucken ud. Det giver et adrenalinkick, når man kan mærke, at gaffeltrucken tager fat i en, og man er på vej ud gennem porten,« sagde han til DR.

Da han kom ud, løftede han lagenet og stak af.

Til B.T. fortalte han i 2013, at han – uanset hvor sikret han sidder fængslet – kan se en flugtvej for sig.

»Når man har siddet så lang tid, så ser man jo alle hullerne løbende. Og hvis jeg får lyst, så bruger jeg jo bare et af dem,« sagde han.

Om Brian Bo Larsen allerede har fået henvendelser fra kvinder, vides ikke. Men generelt er der stor interesse for at date fanger.

Tilbage i september kunne B.T. eksempelvis fortælle, at drabsmanden og U-bådsbyggeren Peter Madsen havde hele fire kvinder, der besøgte ham i fængslet. Her forklarede psykologen Sanne Neergaard, hvorfor indsatte er i så høj kurs blandt nogle kvinder.

»Når kvinder dater farlige forbrydere, kan det være en måde for kvinden at føle sig som noget særligt. Pludselig har hun et liv, hvor hun skiller sig ud fra andre. Der er også noget storhedsvanvid i det. 'Jeg kan hjælpe, sammen med mig vil han ikke være sådan', tænker kvinden,« sagde Sanne Neergaard.