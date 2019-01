En dansk fiskekutter er fredag ved middagstid sunket i Nordsøen. Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

»Vi får nødopkaldet kl. 12.13, og sender med det samme en hellikopter i luften. Alle ombordværende bliver derefter reddet og er nu i god behold,« oplyser major og vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, Allan Jydeman Mortensen.

Der var i alt fem personer, fire polakker og en hollænder, ombord på det synkende kutter cirka 75 kilometer ude i Nordsøen.

Et fragtskib fra Portugal var også i nærheden, og sejlede derfor hen til skibet, da nødopkaldet lød.

Allan Jydeman Mortensen forklarer, at de ombordværende stod på skibets dæk, da redningshelikopteren kom til stedet.

»En mand er blevet firet ned fra hellikopteren i en wire og har derefter hivet mændene op en af gangen indtil de alle var i sikkerhed.«

De fem mænd blev derefter fløjet til Esbjerg, hvor de også blev undersøgt for at se, om de havde brug for læge - eller psykologhjælp.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget situationen.

»Vi ved ikke, om de er sejlet ind i noget, eller om der er gået hul på en del af skibet,« siger Allan Jydeman Mortensen og forklarer, at det er skibets ejer og forsikringsselskabet som skal beslutte, om de vil bjærge skibet.

Forsvarets Operationscenter har udsendt en navigationsvarsel, så andre skibe ved, at der ligger en drivende, sunkende kutter i Nordsøen.

Vejret er nemlig voldsomt på Nordsøen fredag, og det kan derfor være svært at se det synkende skib, fortæller Allan Jydeman Mortensen:

»Vejret i sig selv kan ikke være årsagen til at båden er gået ned, men det er dårligt vejr i dag, og ingen holder øje med skibet lige nu, derfor har vi udsendt en varsel.«