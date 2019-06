Fire brækkede ribben, problemer med kæben, svimmelhed og risiko for varige mén.

Det var konsekvensen for en yngre rumænsk mand, da han sidste år efter sigende blev overfaldet og gennemtæsket af to kollegaer - og landsmænd - på deres arbejdsplads på fiskefabrikken Norlax i Outrup.

Overfaldet fik dog ikke de store konsekvenser for de to påståede voldsmænd, der i første omgang slap afsted med en fyring, fordi fiskefabrikken i Sydvestjylland valgte at lade være med at melde sagen til politiet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge offeret, som desuden også modtog en fyreseddel i kølvandet på hændelsen, befandt han sig i virksomhedens omklædningsrum den 23. november, da hans to rumænske kollegaer besluttede sig for at tæske ham.

Han meldte efterfølgende selv overfaldet til politiet, og det er i denne forbindelse, det er kommet frem, at virksomheden valgte at fyre alle de tre involverede uden at involvere politiet.

Virksomheden har - ifølge JydskeVestkysten - desuden netop genansat den ene af de to voldstiltalte i sagen.

Fyringerne fandt sted samme dag som voldsepisoden. De to tiltalte er fætre.

Politianmeldte overfaldet efter hospitalsindlæggelse

Anklager Marlene Seidenfaden fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortalte i retten onsdag, at den forurettede anmeldte hændelsen den 26. november efter at have været indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

På daværende tidspunkt havde politiet altså ikke hørt så meget som et pip fra Norlax, som er en af landets største producenter af røgede fiskeprodukter.

Da forsvarer Birgit Østergaard Nielsen havde ordet og kunne udspørge sin egen klient, fortalte formanden for skæreafdelingen, at de havde fyret den forurettede, fordi han 'virkede truende over for både rumænerne og danskerne'.

Oplysninger, som han blandt andet havde fra broren til den ene voldstiltalte - en 25-årig mand, som nu er blevet genansat i virksomheden. Formanden påpegede dog i retten, at den 25-årige ville blive fyret på ny, hvis han bliver dømt for voldsepisoden.

Den 25-årige er sammen med sin fætter tiltalt for overtrædelse af § 245 styk 1 i Straffeloven, som lyder, at 'den, der udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil seks år.'

Offeret fortalte i retten, at han var meget overrasket over sin fyring.

»Jeg fik at vide, at det skyldtes interne regler. Fabrikken vil ikke acceptere, at vi slås. I tre og et halvt år har jeg aldrig haft problemer med nogen,« sagde ofret ifølge JydskeVestkysten.

Der skal holdes endnu et retsmøde i august, hvorefter der falder dom i sagen.