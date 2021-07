Flere end 100 danske biler er i løbet af de seneste måneder blevet angrebet med sten på de sydsvenske veje.

Og det vil en dansk virksomhed nu hjælpe svensk politi med at sætte en stopper for.

Virksomheden SmartEye, som leverer proaktiv videoovervågning, har fredag tilbudt både svensk politi og det svenske vejnet at sætte 10 kameraer op på den udsatte strækning mellem Skurup og Ystad kvit og frit.

»Her i firmaet har vi ansatte, som kører rundt i Sverige, og som har været udsat for de her stenkast, så derfor vil vi også gerne hjælpe svensk politi med at finde frem til gerningsmændene og få det stoppet,« siger administrerende direktør i SmartEye Frank Vestergren Vincentz.

Med den proaktive overvågningsmodel vil man ifølge Frank Vestergren Vincentz kunne opsætte en række regler, som det enkelte kamera vil være opmærksom på.

Hvis 'reglen' brydes, vil kameraet automatisk alarmere og sende et livesignal til en alarmcentral, hvorfra man så vil kunne observere, hvad der sker.

»Det kan eksempelvis være, hvis en person opholder sig i et område i længere tid af gangen. Så vil kameraet registrere det og alarmere alarmcentralen.«

Herfra vil en videoobservatør så kunne tage stilling til, om politiet skal kontaktes eller ej.

SmartEyes kamera i aktion. Her ved Operaen i København. Foto: SmartEye Vis mere SmartEyes kamera i aktion. Her ved Operaen i København. Foto: SmartEye

»Man vil med den proaktive videoovervågning i højere grad kunne forhindre det, inden det sker, i stedet for at man skal ud og samle videodokumentation, efter det er sket,« siger Frank Vestergren Vincentz.

Han medgiver, at der selvfølgelig også er en vis reklameværdi for den danske virksomhed, hvis de svenske myndigheder skulle ende med at takke ja.

»Men jeg tvivler meget på, at de vil tage imod tilbuddet,« siger han og tilføjer, at det i øvrigt vil være forbundet med en ret stor udgift for SmartEye, hvis de takker ja.

Svensk politi: Interessant

B.T. har været i kontakt med politiinspektør Ewa-Gun Westford hos politiet i Skåne. Hun var søndag formiddag ikke bekendt med tilbuddet fra den danske virksomhed.

»I morgen kommer vi til at sætte os sammen for at se på, hvad der er af muligheder,« siger hun, inden hun tilføjer:

»Men det lyder da vældig interessant.«

Der har været flere end 100 stenkast i løbet af de seneste måneder på strækningen mellem Skurup og Ystad. 95 procent af dem har været rettet mod danske biler.

Så sent som i torsdags registrerede svensk politi to stenkast mod danske biler.

Alligevel mener den danske ambassadør i Sverige, Vibeke Rovsing Lauritzen, ikke, at det er et udtryk for en generel svensk modvilje mod Danmark.

»Jeg møder generelt meget stor velvilje over for Danmark og danskere såvel i Sydsverige som i Stockholm. Langt størstedelen vil naturligvis tage fuldstændig afstand fra sådan en aktion, som tilsyneladende er rettet mod danske biler,« siger hun ifølge Ritzau.

Trods de mange stenkast står svensk politi mere eller mindre på bar bund i sagen, og man arbejder nu på at få udarbejdet en gerningsmandsprofil i forsøget på at finde frem til, hvem der står bag.