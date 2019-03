En midaldrende mand fra den danske filmbranche er blevet tiltalt for at have begået talrige voldtægter gennem en periode på 35 år.

Når sagen om kort tid kommer for retten, vil han være anklaget for at have voldtaget fire forskellige kvindelige ofre.

For den ene af kvinderne begyndte voldtægterne ifølge anklageskriftet, da hun var kun fire år gammel.

Og herefter fortsatte det i de følgende 20 år med gentagne overgreb, hvor hun med grove trusler og alvorlig vold blev udsat for både vaginalt og analt samleje samt oralsex.

Filmmanden nægter sig skyldig i den alvorlige tiltale, der ifølge anklagemyndigheden skal udløse en dom på adskillige års fængsel.

Den midaldrende mand har under politets efterforskning af de tunge forhold været varetægtsfængslet i to omgange.

I den forbindelse har han via sin forsvarer bedt om at blive beskyttet af et retsligt navneforbud, hvilket en dommer har imødekommet.

Da et navneforbud reelt er et forbud mod at røbe mandens identitet offentligt, er B.T. afskåret fra at gå nærmere i detaljer med konkrete oplysninger om ham.

Dog kan det oplyses, at han i sin karriere i filmmiljøet har arbejdet både foran og bag kameraet, ligesom han har arbejdet i andre brancher. Selv er han ikke voldsomt kendt i offentligheden, men det er andre i hans nærmeste familie.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, begyndte den nu tiltalte sin karriere som voldtægtsforbryder allerede som 16-årig.

Her blev en lille pige ifølge tiltalen både slået og truet med, at der ville ske hendes nærmeste familie noget meget ondt med død og overgreb, hvis hun ikke makkede ret og holdt mund om voldtægterne.

Først som voksen besluttede kvinden at gå til politiet med en anmeldelse af de mange års overgreb.

Under efterforskningen af mandens aktiviteter og omgangskreds stødte politiet på i første omgang yderligere to voldtægtsforhold mod to andre kvinder, som der nu også er rejst tiltale for.

Begge disse forhold fandt ifølge anklageskriftet sted på filmmandens bopæl i henholdsvis sommeren 2010 og vinteren 2013.

Den fjerde kvinde blev ifølge tiltalen voldtaget sidste forår, efter at filmmanden var blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling i sagen. Her var offeret ifølge anklageskriftet ude af stand til at modsætte sig overgrebet på grund af beruselse og medicinpåvirkning.

Anklagemyndigheden havde oprindeligt rejst sagen i byretten som en nævningesag, hvor spørgsmålet om skyld og eventuel straf skal afgøres i fællesskab af tre juridisk uddannede dommere og seks nævninger - altså helt almindelige borgere.

En nævningesag rejses som hovedregel kun i sager, hvor anklagemyndigheden vil kræve en fængselsstraf på fire år eller mere.

Filmmanden har dog benyttet sig af sin ret til at vælge, at den kommende retssag i stedet for at køre som en nævningesag skal afvikles som en såkaldt domsmandssag.

Her deltager én juridisk dommer og to lægdommere, der fungerer som domsmænd. De tre dommere dømmer på lige fod.

Det vil som regel give en lidt enklere retssag. Alligevel er der berammet hele 15 retsdage til sagen mod filmmanden.