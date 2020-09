En kvindelig medarbejder blev voldtaget under forberedelserne til optagelserne af international storfilm.

Sidste efterår rykkede et stort, internationalt filmhold ind på Lolland, da dele af instruktør Christopher Nolans thriller "Tenet" skulle optages i Rødbyhavn.

Forud for optagelserne blev et dansk produktionsselskab indlogeret i Lalandia - og her blev en kvindelig freelancer voldtaget af en kollega.

Det skriver blandt andre Ekstra Bladet og filmmagasinet Ekko.

På baggrund af overgrebet har Østre Landsret idømt den i dag 46-årige mand fængsel i et år og to måneder for voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Det er en stadfæstelse af en dom fra Retten i Nykøbing Falster.

Voldtægten fandt sted i en hytte i Lalandia.

Ifølge Ekstra Bladet fremgår det af domsbogen fra Retten i Nykøbing Falster, at kvinden var faldet i søvn og ikke var i stand til at gøre modstand, da filmmanden først befamlede og derefter voldtog hende under deres ophold.

Manden havde en ledende rolle i produktionsselskabet, hvor kvinden var ansat som freelancer. Voldtægten fandt sted i juli, og to måneder senere blev hun fyret, skriver Ekstra Bladet.

Filmmanden har gennem sagen nægtet sig skyldig. Hans advokat, Hanne Rahbæk, oplyser til magasinet Ekko, at hun og hendes klient vil søge om tilladelse til at tage sagen til Højesteret.

/ritzau/