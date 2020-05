Løsladelsen af Tom Hagen er et stort nederlag for de efterforskere, der skal opklare sagen om Tom Hagens hustrus forsvinden.

Det vurderer Jan Jarlbæk, der er tidligere efterforsker i dansk politi.

»De har tabt et slag her, og nu er de bagud på point,« siger han.

Tom Hagen blev 28. april anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru Anne-Elisabeth Hagen, der har været forsvundet siden 31. oktober 2018.

Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto)

Byretten fandt politiets bevismateriale mod Tom Hagen stærkt nok til at varetægtsfængsle ham, men kendelsen blev omgjort at Landsretten, og efter henstilling fra Højesteret blev Tom Hagen fredag aften klokken 17:30 løsladt.

Tom Hagen er dog stadig sigtet for at spille en rolle i sin hustrus forsvinden, og det, at han nu er på fri fod, giver politiet en række vanskeligheder, vurderer Jan Jarlbæk.

»I forhold til efterforskningen er det et tilbageslag. Der er mange brikker, som nu falder til jorden. Blandt andet bliver det nu sværere for dem at foretage afhøringer af ham,« siger Jan Jarlbæk.

Da Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, fandt Tom Hagen angiveligt et brev fra kidnappere, der krævede en stor løsesum udbetalt i kryptovaluta.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem for halvandet år siden. Nu er hendes mand mistænkt for at have dræbt hende. (Arkivfoto)

I mange måneder blev sagen efterforsket som en kidnapningssag, men sideløbende har politiet ført en hemmelig efterforskning, hvor de har undersøgt Tom Hagen som mulig gerningsmand.

Hemmelighedskræmmeriet omkring den del af efterforskningen blev brudt, da Tom Hagen blev anholdt og sigtet, og det element af hemmelighed og overraskelse har politiet nu helt tabt på jorden, vurderer Jan Jarlbæk.

»Han kan i princippet gå ud og påvirke efterforskningen ved at tale med vidner og bortskaffe beviser. Derfor vil politiet formentlig være ude med skyggehold, og han bliver sikkert også aflyttet. Det er i hvert fald nogle overvejelser, de må gøre sig,« siger Jan Jarlbæk.

Samtidig med at Tom Hagen blev løsladt, valgte politiet at anholde en mand i 30'erne, som ifølge politiet har et indgående kendskabt til kryptovaluta.

Lørdag blev han også løsladt igen, og det tegner ikke noget skønt billede af efterforskningen.

»Det er en rigtig dårlig udvikling for politiet. Det lader til, at efterforskningen smuldrer. At to så essentielle hovedmistænkte bliver løsladt, det tegner et billede af, at de ikke har gjort deres hjemmearbejde ordentligt,« siger Jan Jarlbæk.

At både Tom Hagen og den anden mand nu er løsladt, gør dog ikke nødvendigvis, at Tom Hagen kan føle sig på helt sikker grund.

Begge personer er stadig under mistanke for at have spillet en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, møter pressen utenfor Oslo fengsel fredag.

»Tom Hagen kan gå derfra med opløftet pande, og han står bedre nu, end han gjorde, da han blev anholdt. Men det kan sagtens være, at politiet har noget i efterforskningen, som belaster ham yderligere, og som de vælger at holde hemmeligt,« siger Jan Jarlbæk.

Politiet mener fortsat, at Tom Hagen har dræbt sin kone - eller har fået en anden til det - og at han har forsøgt at dække over det ved at få det til at ligne en bortførsel.

Lederen af efterforskningen ønskede fredag at anholde rigmanden igen kort tid efter, at han forlod fængslet i Oslo, men det blev forhindret af statsadvokaten.

Både Tom Hagen og den anden mand nægter sig skyldige.