Den danske eks-rocker Michael Green mødtes i 2019 med milliardæren Tom Hagen, der bad om hjælp til at finde sin kidnappede hustru, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

Han er ikke overrasket over, at milliardæren nu er sigtet for drab.

»Det var et mærkeligt møde. Der var mange ting ved den sag, der ikke stemte,« siger Michael Green.

Michael Green er talsmand for Foreningen Tidligere Bandemedlemmer (TBM), en frivillig organisation, der hjælper folk ud af bander og rockerklubber.

(ARKIV) (FILES) This undated handout provided by the Norwegian police shows the wife of Norwegian multi-millionaire Tom Hagen, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Ægtemand til forsvundne Elisabeth Hagen anholdes Flere politibiler deltager i aktion for at anholde den norske forretningsmand Tom Hagen, hvis kone forsvandt. Opdateres Den norske forretningsmand Tom Hagen, der er ægtemand til Anne-Elisabeth Hagen, som forsvandt sporløst i 2018 fra parrets hjem i Oslo, er anholdt, skriver VG. Det skriver Ritzau, tirsdag den 28. april 2020. Foto: HANDOUT Vis mere (ARKIV) (FILES) This undated handout provided by the Norwegian police shows the wife of Norwegian multi-millionaire Tom Hagen, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Ægtemand til forsvundne Elisabeth Hagen anholdes Flere politibiler deltager i aktion for at anholde den norske forretningsmand Tom Hagen, hvis kone forsvandt. Opdateres Den norske forretningsmand Tom Hagen, der er ægtemand til Anne-Elisabeth Hagen, som forsvandt sporløst i 2018 fra parrets hjem i Oslo, er anholdt, skriver VG. Det skriver Ritzau, tirsdag den 28. april 2020. Foto: HANDOUT

I august 2019 blev TBM kontaktet af en anonym person, der spurgte, om foreningen kunne være behjælpelige i forbindelse med sagen om kidnapningen af Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

På det tidspunkt havde milliardærfruen været forsvundet i knap 11 måneder, uden at Tom Hagen havde fået et eneste livstegn fra kidnapperne.

»Vi begynder at undre os. Hvad er det her for noget? Vi får mange mærkelige henvendelser i TBM, men det plejer ikke at være om sager, der fylder så meget i medierne,« fortæller Michael Green.

Han ringede til Tom Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, og under samtalen blev der arrangeret et møde mellem Michael Green og Tom Hagen.

(FILES) This file photo taken in 2011 shows Norwegian multi-millionaire Tom Hagen in Lillehammer. - Norwegian police said Tuesday, April 28, 2020 they had arrested wealthy businessman Tom Hagen over the disappearance of his wife 18 months ago, the latest twist in a case that has kept the Nordic countries on tenterhooks. Tom Hagen, 70, was arrested as he was leaving his home for work, on suspicion of "murder or complicity in murder, " commissioner Ida Melbo Oystese told a press conference. His wife Anne-Elisabeth Hagen disappeared without a trace from their home in Lorenskog, east of Oslo, on October 31 of 2018. (Photo by Torbjorn OLSEN / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT Foto: TORBJORN OLSEN Vis mere (FILES) This file photo taken in 2011 shows Norwegian multi-millionaire Tom Hagen in Lillehammer. - Norwegian police said Tuesday, April 28, 2020 they had arrested wealthy businessman Tom Hagen over the disappearance of his wife 18 months ago, the latest twist in a case that has kept the Nordic countries on tenterhooks. Tom Hagen, 70, was arrested as he was leaving his home for work, on suspicion of "murder or complicity in murder, " commissioner Ida Melbo Oystese told a press conference. His wife Anne-Elisabeth Hagen disappeared without a trace from their home in Lorenskog, east of Oslo, on October 31 of 2018. (Photo by Torbjorn OLSEN / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT Foto: TORBJORN OLSEN

Mødet fandt sted 24. september 2019. Det mindede ikke på nogen måde om de møder, Michael Green plejer at holde med bandemedlemmer, der er røget i bad standing.

»Når vi møder folk, der er blevet truet med at få skåret fingrene af, så er de rigtig bange. Adrenalinen kører på dem. Tom Hagen var helt rolig. Det syntes jeg var meget mærkeligt,« fortæller Michael Green.

På mødet deltog Tom Hagen, en ven af Tom Hagen, Svein Holden og Michael Green.

Under hele mødet virkede Tom Hagen rolig.

Lørenskog 20200428. Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge Vis mere Lørenskog 20200428. Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge

»Jeg havde forventet at møde et nervevrag, men jeg sad over for en mand, der var rolig og jovial. Hvis min kæreste eller hustru var blevet kidnappet, ville jeg ikke være så nonchalant,« siger Michael Green.

Efter mødet med Tom Hagen blev Michael Green kontaktet af norsk politi, der var meget interesserede i at vide, hvad der var blevet sagt på mødet, og hvordan Tom Hagen havde reageret.

Hvad der blev sagt på mødet, vil Michael Green ikke uddybe, da han har en formodning om, at han risikerer at blive indkaldt som vidne, såfremt en sag bliver rejst mod Tom Hagen.

»Vi har ikke bare spillet domino. Der blev sagt ting, som jeg undrede mig over, men jeg kan ikke udtale mig om, hvad der blev sagt.«