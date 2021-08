Fredag modtog dyreparken Pangea Park i Bjæverskov et opkald fra en pige, som fortalte, at hun netop havde byttet sig til en skildpadde, der var blevet købt i parken.

Der var bare ét problem. Pangea Park havde ikke solgt nogle af deres skildpadder.



Det fortalte de også pigen, men hun var sikker i sin sag.

»Hun siger, at det ligner en af vores skildpadder, så jeg går over og kigger, og så er den sgu stjålet,« fortæller Marc Vogel, den ene af Pangea Parks direktører, til B.T.

Den formodede gerningsmand har dog ikke været længe om at skille sig af med tyvekosten, som er en rødfodet skovskilpadde på godt 25 centimeter i længden.

Kort tid efter han har forladt Pangea Park med skildpadden, har han fundet en annonce på den blå avis, hvor pigen gerne ville sælge syv, små skildpadder.

Gerningsmanden kontakter hende og spørger, om de skal bytte.

Det siger pigen ja til, og byttehandlen udføres bag Dagli' Brugsen i Terslev, der ligger midt imellem Næstved og Køge.

Marc Vogel ejer Pangea Park sammen med sin bror, Dennis Netsov. Foto: Privatfoto. Vis mere Marc Vogel ejer Pangea Park sammen med sin bror, Dennis Netsov. Foto: Privatfoto.

»Han er så dum at fortælle hende, at han har købt den af os (Pangea Park, red.). Det var den eneste grund til, at hun ringede til os,« siger Marc Vogel.

Pangea Park kontaktede straks politiet, der har modtaget både overvågning fra dyreparken og Dagli' Brugsen i håbet om at finde frem til personen, der stjal skildpadden.

Ovenpå tyveriet besluttede Pangrea Park sig for at tælle alle deres dyr op, og det har vist sig, at endnu en skildpadde mangler – en afrikansk sporreskilpadde.

Derfor er de nu i gang med at tjekke hele parken igennem for at finde ud af, om den også er stjålet.

Gerningsmanden har stjålet skildpadden fra et område i parken, hvor der ikke kommer mange mennesker.

»Det er på vej ud af parken ved vores udgang. Der har vi en lille udstilling med dyr, og der er aldrig nogle mennesker, medmindre de er på vej ind eller ud. Så der har personen kunnet stå og eksempelvis putte den ned i en taske.«

Selvom parken søndag får deres egen rapfodede skovskilpadde tilbage, bekymrer Marc Vogel sig stadig om de syv små skildpadder, som gerningsmanden på uretmæssig vis byttede sig til.

Det får nemlig fatale konsekvenser, hvis gerningsmanden ikke ved, hvordan de skal passes.

»Så dør de. Skildpadder er varmekrævende dyr, der ikke bare kan ligge i et køkken. De kan ikke tåle kulden. Du risikerer at gøre uoprettelig skade på dem. De kan blive voldsomt syge,« forklarer Marc Vogel.

På sin Facebook-side er Pangea Park også kommet med en klar opfordring til tyven.

'Du kan komme og aflevere skildpadderne her i Pangea Park i åbningstiden sammen med en undskyldning, så sker der ikke mere ved det. Hvis det er for pinligt for dig, så læg dem foran indgangen en time inden åbning,' skriver de.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at der er optaget anmeldelse, men at gerningsmanden endnu ikke er fundet.