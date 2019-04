En dansk direktør er politiets hovedmistænkte for voldsorgiet i Nordsjælland, hvor en 20-årig mand mistede livet og fire andre blev såret.

Den 28-årige mand har et dansk-klingende navn og står anført i CVR-registeret som 'administrerende direktør' i en mindre virksomhed.

Sammen med fem andre personer er han sigtet for at have skudt og dræbt en 20-årig mand samt at have forsøgt at dræbe fire andre yngre mænd med skydevåben.

En 20-årig mand mistede livet, da to grupper stødte sammen lørdag aften på strandvejen nord for København. Han blev ramt af skud og døde kort efter af sine kvæstelser.

Fire andre mænd blev såret i opgøret. En blev såret i begge ben af skud. En anden blev stukket med kniv, og de to sidste blev påkørt af en eller flere biler.

Seks personer er anholdt i sagen, men kun to af de anholdte er fortsat varetægtsfængslet.

Udover direktøren er en 26-årig mand fortsat varetægtsfængslet, men retten fandt ikke, at mistanken for drab og drabsforsøg var begrundet i tilstrækkelig grad til at han kunne varetægtsfængsles.

Når han ikke er løsladt skyldes det, at han har erkendt at have været i besiddelse af en sort 9mm 'Heckler og Kock'-lignende pistol med tilhørende isat et magasin med patroner.

Direktøren blev anholdt den 7. april 2019, kl. 04.05. Af retsbogen fra grundlovsforhøret, fremgår det, at politiet har talt med vidner, der så ham løbe fra stedet efter skyderiet.

Retten i Hillerød fandt derfor, at der er begrundet mistanke for, at han er skyldig i drabet og de fire drabsforsøg.

En anden del af begrundelsen for at varetægsfængsle ham lyder, at han tidligere er straffet for vold og, at der er risiko for, at han vil begå ny voldelig kriminalitet, hvis han er på fri fod.

Trods sin direktør-titel har den sigtede en særdeles broget fortid. Ifølge B.T.s oplysninger har han tidligere været tiltalt for narko, våben, vold, hærværk og drabsforsøg.

Weekendens skuddrama i Rungsted kostede en ung mand livet og sårede fire andre. Politiet har mistanke om, at der var tale om en konfrontation mellem to lokale bandegrupperinger. Politiet søgte mandag efter ting, der kan have relation til efterforskningen nær gerningsstedet. Foto: Celina Dahl Vis mere Weekendens skuddrama i Rungsted kostede en ung mand livet og sårede fire andre. Politiet har mistanke om, at der var tale om en konfrontation mellem to lokale bandegrupperinger. Politiet søgte mandag efter ting, der kan have relation til efterforskningen nær gerningsstedet. Foto: Celina Dahl

Direktøren og den 26-årige er varetægtsfængslet frem til fredag den 3. maj 2019. De øvrige fire personer er i alderen 20-31 år. De øvrige fire anholdte blev onsdag løsladt, men er fortsat sigtede i sagen.

Den 20-årige mand, der mistede livet er fra Nivå og har tidligere været sat i forbindelse med en kriminel bande.

Ifølge Ekstra Bladet var han tiltalt for at føre den forbudte bande Loyal To Familia videre og skulle snart i retten. Det retsmøde blev imidlertid aflyst efter den 20-åriges pludselig død.

Politiet har indtil videre ikke oplyst, hvad der gik forud for episoden lørdag. Det efterforskes stadig.

'Ligesom der pågår et arbejde med at forhindre gentagelser eller eventuelle hævnaktioner,' skriver politiet.

Siden sammenstødet har politiet søgt efter spor og beviser i området. Blandt andet har man haft dykkere i vandet ud for Rungsteds kyst.

Det er ikke oplyst, hvad man har ledt efter. Det kan dog være kniven, som blev brugt i sammenstødet.

Politiet har allerede fundet et skydevåben og flere efterladte biler i området, men man har endnu ikke fundet en kniv, der kan være brugt.

Direktøren og de øvrige fem sigtede er alle omfattet af navneforbud. Det samme er den dræbte.