Straffen til en dansk chauffør for at smugle næsten et ton hash ind i Frankrig nedsættes fra otte til seks år.

En 54-årig dansk lastbilchauffør er i Frankrig blevet idømt seks års fængsel for indsmugling af næsten et ton hash.

Det oplyser TV2.

Torben Nielsen blev anholdt 26. februar i år, da han smuglede 987 kilo hash fra Spanien til Frankrig.

Ved en straksdom blev han den 4. marts idømt otte års fængsel og en bøde på 1.970.000 euro - eller cirka 15 millioner kroner.

Sagen blev anket, og onsdag blev straffen nedsat til seks års fængsel ved en domstol i den sydfranske by Montpellier. Bøden står dog ved magt, skriver TV2.

Torben Nielsen er en erfaren langturschauffør, der primært har kørt i Norge og Sverige.

Han havde lyst til at se noget andet end vejene i Skandinavien, så i begyndelsen af året skiftede han til en anden vognmand med ture i det sydlige Europa, skriver TV2, der har talt med hans forlovede.

Men allerede på den anden tur fra Malaga i Sydspanien til Danmark blev han stoppet ved den spansk-franske grænse. I lastbilen fandt tolderne de 987 kilo hash gemt i vinkartoner i lasten med citroner og appelsiner.

Hans forlovede fortæller til TV2, at hun ikke tror på, at den 54-årige har smuglet hashen, men at de nu vil arbejde på, at han kan blive overført til Danmark for at afsone sin dom.

/ritzau/