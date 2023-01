Lyt til artiklen

I går blev Nationalbanken ramt af et hackerangreb.

Og det er næppe sidste gang, vi ser det, lyder det nu fra Center for Cybersikkerhed.

Faktisk er der flere og flere af den slags angreb.

»Vi ser i øjeblikket forsøg på at ramme hjemmesider, der tilhører organisationer inden for den finansielle sektor med overbelastningsangreb,« oplyser centeret i en række tweets.

Et overbelastningsangreb er det, man også kalder et ddos-angreb.

De fortæller, at flere og flere grupper begynder at bruge denne slags angreb og hævede også trusselsniveauet i maj 2022 på grund af truslen fra især prorussiske grupper efter Ruslands invasion af Ukraine.

»Vi kommer også fremover til at se overbelastningsangreb ramme danske netværk. Det er en del af normalbilledet, sådan som det nuværende trusselsbillede ser ud,« oplyser Center for Cybersikkerhed.

Gårsdagens angreb på Nationalbanken gjorde det umuligt for flere brugere at benytte bankens hjemmeside.

»Nogle brugere oplevede mandag og tirsdag morgen vanskeligheder ved at tilgå Nationalbankens hjemmeside. Hjemmesiden var udsat for et overbelastningsangreb, DDoS-angreb,« skrev Nationalbanken til DR.