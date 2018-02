I programmet 'Politijagt' på Kanal 5 bliver vi næste gang taget med til USA, hvor den danske betjent Thomas arbejder i byen Upper Derby.

Her fanger han en spritbilist, som er kørt ind i en parkeret bil i et villakvarter, og det viser sig hurtigt, at manden er MEGET beruset.

Politiets alkometer viser i første omgang, at manden har en promille på hele 3,22. Det chokerer Thomas, som ikke kan lade være med at grine over den groteske situation.

Men efterfølgende viser en blodprøve, at den er endnu værre fat med manden. Den mere præcise måling viser nemlig, at mandens promille var på 3,55.

Lovovertrædelsen kommer ifølge programmet til at koste manden en bøde på omkring 60.000 kroner, samt muligvis en fængselsstraf på mindst et par måneder og helt op til flere år.

FAKTA:

0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes.

0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres.

0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.

1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance- og bevægelsesevner.

1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok.

2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol.

3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren, og man kan blive bevidstløs.

4,0 promille og derover: Man bliver bevidstløs, og man er i livsfare.