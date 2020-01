Dansk bandemedlem, der flygtede fra psykiatrisk afdeling i november, er anholdt i Barcelona af spansk politi.

24-årige Hemin Dilshad Saleh, der flygtede efter en befrielsesaktion fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse i november, er onsdag blevet anholdt i Barcelona i Spanien.

Det oplyser Københavns Politi.

- Vi har haft et tæt og intensivt samarbejde med vores kolleger i Det nationale politi i Barcelona.

- Anholdelsen af den 24-årige skal gerne sende et tydeligt signal om, at man ikke skal føle sig sikker, blot fordi man er flygtet til lunere himmelstrøg, siger lederen af afdeling for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, Knud Hvass, i en pressemeddelelse.

Dilshad Saleh har været efterlyst internationalt. Befrielsesaktionen på den psykiatriske afdeling fandt sted 19. november sidste år.

Her sad han varetægtsfængslet i surrogat.

Flere personer bistod Dilshad Saleh i den vilde fangeflugt i november.

De havde fået adgang til at besøge ham, uden at de blev undersøgt, og de kunne således smugle to pistoler med ind på afdelingen gemt i en kageæske.

Under fangeflugten affyrede fangen og medgerningsmændene skud og tvang personalet til at lukke dem ud fra afdelingen, der er sikret, men indtil videre altså ikke er bemandet af betjente.

/ritzau/