Stående i sin sorte kappe bruger en advokat tirsdag i Østre Landsret mere end en time på at tale om noget, som umiddelbart kan lyde som en juridisk detalje.

Spørgsmålet er, om en dom afsagt i den albanske hovedstad Tirana i foråret er endelig eller ej.

Landsrettens besvarelse på netop det spørgsmål kan få store konsekvenser for den påståede hovedmand i den hidtil mest omfattende straffesag om indsmugling af og handel med kokain – hvis han altså findes skyldig.

Efter at have afviklet flere end 50 retsmøder er retten i gang med finalen med den sag, som politiet har kaldt Operation Goldfinger. 10 albanske mænd er tiltalt for at have været involveret i kokaintrafikken gennem flere år.

Tre andre, der var knyttet til to souvenirbutikker i det indre København, anklages for medvirken til narkohandel ved at have håndteret millioner af kroner, som det albanske netværk havde behov for at få vekslet.

Den påståede dirigent er den 45-årige kronragede Jetmir Kastrati, der i mange år boede under det falske navn Sokol Krasnici i Kastrup på Amager.

Tiltalen går for hans vedkommende på 2,7 ton kokain, og anklagerne har anbefalet landsretten at idømme ham fængsel i 20 år.

Men mandens forsvarer, advokat Henrik Dupont Jørgensen, bruger altså i sin afsluttende tale til juridiske dommere og lægdommere mange ord på en afgørelse truffet af en albansk domstol i foråret.

»Det er en albansk elefant i et glashus, i en porcelænsbutik – i en retssal,« bemærker han.

Fik rabat på grund af fravær

Jetmir Kastrati var ikke selv til stede i Albanien, da sagen kørte. Han havde nemlig givet sit samtykke til, at den kunne køre uden ham, har hans danske forsvarer tidligere oplyst til B.T.

Samtykket ikke er dog ensbetydende med erkendelse, lød det også fra advokaten. Heller ikke, selvom ankefristen for dommen for længst er udløbet, og hans klient dermed har modtaget den.

I en pressemeddelelse oplyser den albanske domstol, at Jetmir Kastrati er fundet skyldig i at have hvidvasket narkopengene fra den danske sag, som han altså nægter sig skyldig i, ved at købe blandt andet ejendomme i Albanien.

Heriblandt feriehuse og en kyllingefarm.

På grund af sit samtykke til, at sagen kunne køre uden ham, har Jetmir Kastrati fået rabat på straffen.

Han stod nemlig til at få 13 og et halvt års fængsel for sine forbrydelser, men han kan altså nøjes med afsone ni år i det, der bliver beskrevet som et højsikret fængsel.

Kan påvirke dansk dom

Hvis dommen er endelig målt efter praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, skal den indgå, når landsretten gør regnskabet op, argumenterer Henrik Dupont Jørgensen så tirsdag i Østre Landsret.

Er den endelig, bliver landsrettens eventuelle dom en tillægsstraf – og det er langtfra en juridisk spidsfindighed, for så skal der ske fradrag af de ni albanske år.

Dermed kan han stå til fængsel i cirka 11 år, såfremt landsretten finder ham skyldig i fuldt omfang og nikker til anklagernes oplæg om straffen.

Men faktisk mener Dupont Jørgensen, at retten skal lande på syv år, hvis han findes skyldig. Først og fremmeste går Jetmir Kastrati dog efter frifindelse.

Omvendt har anklagerne sagt til landsretten, at dommen fra Albanien ikke er endelig – og at de ni år derfor slet ikke skal spille nogen rolle i den danske sag. Her går man efter at få stadfæstet de 20 år.

Hvornår dommen afsiges, vides endnu ikke.

