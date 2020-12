De resterende betjente i Storstrøm Fængsel må løbe ekstra hurtigt, efter at 16 medarbejdere er hjemsendt.

Storstrøm Fængsel, som ligger på Falster og betegnes som landets mest sikre fængsel, er igen blevet ramt af coronavirus.

Det skriver Radio4.

Tre medarbejdere er blevet konstateret smittede, og i alt er 16 blevet sendt hjem. 48 indsatte er blevet sendt i isolation.

- Det betyder for medarbejderne, at de resterende ikke bare skal løbe stærkt, for det gjorde de i forvejen - men nu skal der virkelig være turbo på dem. Det betyder, at de stort set skal være på arbejde hele tiden, siger tillidsmand Mads Holgersen.

Mads Holgersen mener, at Kriminalforsorgens retningslinjer er mangelfulde. Han undrer sig blandt andet over, at der ikke er krav om at bruge mundbind, medmindre der bliver konstateret smitte i fængslet.

- Beredskabsplanen omhandler rigtig meget, hvad man gør, når der er konstateret smitte. Men den handler ikke så meget om, hvad man gør for at forhindre smitte, siger han.

