Det er et drab i juli på en 22-årig mand på Christiania, der er årsagen til et historisk fællesmøde søndag eftermiddag om at stoppe handlen med hash.

Men faktisk er mindst 19 personer blevet slået ihjel på Christiania, siden fristaden blev stiftet.

Det viser B.T.s gennemgang af de seneste 50 års drabssager.

På søndagens møde skal christianitterne tage stilling til et forslag fra 87 beboere om at undsige hashhandlen på den verdensberømte gade Pusher Street.

Baggrunden er tragisk. Natten til lørdag 3. juli åbnede en ukendt gerningsmand ild foran indgangen til Pusher Street. En 31-årig mand blev såret, og en 22-årig mand blev dræbt. Drabsofferet er opvokset på Christiania, og kuglen, der dræbte ham, var muligvis ikke tiltænkt ham.

»Det er forfærdeligt, at det sker på Christiania, og det er et resultat af regeringens fejlslagne hashpolitik. Jeg føler mig ikke utryg, for så længe man ikke er en del af det hårde miljø i Pusher Street, så har man intet at frygte,« siger Hulda Mader, der er talsperson for Christianias pressegruppe.

B.T.s gennemgang af drabssager fra de seneste 50 år på Christiania viser, at de fleste drab har direkte eller indirekte forbindelse til den omfattende handel med hash, men tilfældige forbipasserende er også blevet ofre for dødelige skud.

Mindst 19 personer er blevet slået ihjel i det halve århundrede, fristaden har eksisteret, og de seneste år har været særlig tragiske. På tre år er tre christianitter blevet dræbt under forskellige omstændigheder.

20. februar 2020 blev den 57-årige bartender Ian Roy Parkin dræbt med adskillige knivstik, da han klokken 22.48 gik hjem fra sit arbejde på Christiania-værtshuset Woodstock. Ved Løvehuset, ikke langt fra sit hjem i Den Blå Karamel, mødte han sin gerningsmand. En 70-årig mand fra Spanien blev fem dage senere fængslet og blev i maj i år idømt 12 års fængsel for drabet.

Natten til fredag 26. januar 2018 blev den 58-årige guitarist Jens 'Zorro' Henriksen dræbt med kniv oven over spillestedet Operaen, hvor han boede i en lille kvistlejlighed. Efterfølgende blev der sat ild til lejligheden, og en 32-årig mand fra Hviderusland blev fundet død og nøgen i Pusher Street. Politiets teori er, at hviderusseren myrdede guitaristen og efterfølgende sprang ud fra Operaens tag.

'Zorro' spiller koncert på Operaen på Christiania. Han blev dræbt i samme bygning. Foto: Susanne Mertz

Torsdag 13. april 2017 blev en 47-årig svensker fundet død i en voldgrav, der ligger klos op ad Christiania. Han var forinden blevet tævet, mishandlet og smidt i vandet. Volden skete som afstraffelse for, at svenskeren var brudt ind i et kolonihavehus for at overnatte. Tre mænd blev senere dømt i sagen.

En af de mest dramatiske sager i nyere tid fandt sted 31. august 2016. Den førte til, at Christiania for første gang siden åbningen blev lukket for offentligheden i en periode.

I forbindelse med en anholdelse skød den 25-årige hashhandler Mesa Hodzic to politifolk og en tilfældig forbipasserende. Den ene betjent blev ramt i hovedet, men overlevede mirakuløst. De to andre overlevede også. Mesa Hodzic blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet under en storstilet aktion på Amager.

12. marts 2011 blev den 24-årige iraker Pedro Al-Neema fundet hårdt såret på en sti nær Løvens Bastion på Christianshavn lørdag aften. Han var blevet ramt af flere knivstik i brystregionen og døde kort efter af sine kvæstelser. En 18-årig mand fra Nørrebro, der var hyppig gæst på Christiania, blev efterfølgende anholdt efter at have fortalt bekendte, at han »havde gjort det der mod Pedro«.

Den formodede gerningsmand i forbindelse med skyderiet på Christiania, hvor to betjente og en civil blev ramt, Mesa Hodzic. Foto: Københavns Politi

Et opgør om hashhandlen førte onsdag 1. juli 2009 til drab, da 26-årige Ahmad Reza Jamali dræbt af skud, mens han sad i en bil foran Den Grå Hal. Han var iført en skudsikker vest, men mistede livet, da en gerningsmand skød ham fire gange på klos hold i hovedet, nakken og ryggen. En HA-rocker blev idømt 16 års fængsel for drabet.

19-årige Khurram Waqar ville sælge fem gram hash, da han natten til mandag 29. maj 2006 gik ind på Christiania. Han blev jaget ud af mænd bevæbnet med køller og jernstænger og døde efterfølgende som følge af stump vold. En 22-årig mand blev dømt til anbringelse på ubestemt tid på en særlig sikret afdeling på et psykiatrisk hospital.

Torsdag 21. april 2005 løb maskerede mænd med anden etnisk baggrund ind på Christiania, hvor de affyrede 35 skud med pistoler og maskinpistoler i Pusher Street. Fem mænd blev hårdt såret af skud i maven, brystet og benene, og 26-årige Morten Holmberg blev dræbt af skud i ryggen. Morten Holmbergs drabsmand er aldrig fundet, men politiet regner drabet for at være et opgør om hashmarkedet.

24-årige Benjamin Vastrup Armstrong blev fredag 19. marts 1999 ramt af et skud i nakken, mens han stod sammen med en kammerat ved en bod i Pusher Street på Christiania. Politiet regner drabet for en vådeskudsulykke, og ingen blev dømt.

Graffitimaleri til minde om Benjamin Vastrup Armstrong, der blev dræbt i en vådskudsulykke i Pusher Street på Christiania. Foto: Erik Refner

Fredag 10. januar 1997, under et slagsmål på Christiania, blev en 32-årig iransk mand tævet ihjel med en lægte. Tre mænd blev dømt for vold med døden til følge.

Tirsdag 21. november 1995 blev en 26-årig mand opsøgt i Kaktushuset af den 39-årige christianit Leon Villy Jensen. Han kom sammen med et tæskehold for at indkassere en hashgæld. Den 26-årige følte sig truet på livet og tog et oversavet jagtgevær frem. Leon Villy Jensen blev ramt af et dræbende skud i nakken. Retten fandt, at den 26-årige handlede i nødværge, og han blev derfor løsladt.

I 1987 blev den 28-årige portør Niels-Aage Albret fundet parteret og nedstøbt i betongulvet på rockerklubben Bullshits tilholdssted i Multimediehuset på Christiania. Han var forinden blevet skuddræbt i Bullshits klubhus, da rockeren 'Panik Peter' var kommet til at affyre sit våben. I alt ni personer blev dømt for medvirken til drabet, og rygmærker blev forbudt på Christiania.

Indtil 1985 var præsidenten for rockergruppen Bullshit en mand, der blev kaldt Høvding. Anker Walther Marcus var hans rigtige navn, og 21. december 1985 blev han dræbt, da to medlemmer af rockergruppen Black Sheep trådte ind på værtshuset Nemoland og skød ham.

Høvding blev ramt i hovedet og på overkroppen af otte skud fra en pistol. En 20-årig mand, der tilfældigvis befandt sig på Nemoland, blev ramt i munden og døde. De to senere HA-medlemmer Ole Bonnesen Nielsen og Rene Nøddeskov Ludvigsen blev hver idømt 16 års fængsel.

Rockerhøvding Anker Walter Marcus alias Høvding. Leder af rockergruppen Bull Shit på Amager. November 1983. Foto: Jørgen Jessen

Lørdag 24. oktober 1981 blev nordmanden Roar Olners stukket med en kniv i hjertet ud for Den Grå Hal. Han forblødte og døde af sine kvæstelser. En 17-årig og en 13-årig blev anholdt og dømt for drab og medvirken til drabet.

Lørdag 29. september 1979 blev en 18-årig mand stukket ihjel på Christiania af sin 22-årige kammerat. Drabet skete efter et skænderi om brugen af en motorcykel.

Fundet af en forkullet menneskekrop på Amagerforbrændingen førte i februar 1978 til opklaring af drabet på 22-årige Bjarne Sørensen. Fire grønlændere blev efter en massiv efterforskning idømt fængselsstraffe for at have slået og sparket den 22-årige ihjel i Stjerneskibet på Christiania. Efter drabet havde de smidt ham fra vinduet på første sal ud i en affaldscontainer.

Torsdag 5. oktober 1978 forsvandt 13-årige Line Frederiksen på vej til musikundervisning i Lyngby. Hendes blokfløjte, nodepapir og tøj blev fundet på en trappeopgang uden for Fredens Ark på Christiania, og hendes lig blev tre uger senere fundet i et bassin ved Lynette-havnen på Refshaleøen. Sagen er uopklaret.

Når der foregår narkohandel i kombinationen med, at Christiania i lange perioder har været et sted, hvor politiet ikke kommer, så opstår der lovløshed Kurt Kragh, tidligere drabsefterforsker

22-årige Peter Michael Larsen blev mandag 12. september 1977 stukket ihjel af en 49-årig hashpåvirket svensker. Drabet skete uden for Fredens Ark på Christiania.

At så mange er blevet slået ihjel på samme afgrænsede område, gør Christiania til det farligste sted i Danmark.

Det er de helt særlige forhold på Christiania, der er med til at forklare de mange drab, forklarer Kurt Kragh, tidligere kriminalkommissær og drabsefterforsker ved Rigspolitiets Rejsehold.

»Når der foregår narkohandel i kombinationen med, at Christiania i lange perioder har været et sted, hvor politiet ikke kommer, så opstår der lovløshed. Så det er en kombination af de ting, som har udviklet sig til det her,« siger han.

Christianias pressegruppe ventes at udgive en pressemeddelelse om resultatet af søndagens fællesmøde.