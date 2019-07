Et par tyveknægte stjal onsdag en regnbuebænk fra Kristkirken i København. Dog havde de formentlig ikke tænkt sig om, da bænken skulle 'gemmes'. For dagen efter var bænken nemlig tilbage på den rette ejermands hænder.

Foran Kristkirken på Enghaves Plads i København står der til dagligt to karakteristiske bænke malet i regnbuefarver. Men onsdag var den ene bænk væk.

Det førte til begyndelsen på en online eftersøgning.

'Nogen har lige hugget denne bænks makker!,' skrev kirken i et opslag.

De to rengbuebænke foran Kristkirken i København. Foto: Kristkirken på Enghave Plads Vis mere De to rengbuebænke foran Kristkirken i København. Foto: Kristkirken på Enghave Plads

Det opslag var der tilsyneladende flere, som så. For der gik ikke lang tid, før bænken var blevet spottet.

En Facebookbruger lagde et billede op på Vesterbro Bladets Facebookside af en bænk, som tilnærmelsesvis lignede regnbuebænken på en prik. Bænken stod oven i købet frit til folks skue på en altan i Valby.

Og da der var tale om den efterlyste regnbuebænk, kan man ikke ligefrem sige, at tyveknægtene havde overanstrengt sig i bestræbelserne på at skjule bænken.

Oplysningen om bænken på altanen nåede også til Kristkirken, som skrev i et nyt opslag, om der var en venlig nabo, som ville hjælpe tyveknægten med at bære bænken tilbage. Det behøvede naboerne dog ikke, for i stedet ordnede politiet sagen.

'Den stjålne regnbue-bænk fra Kristkirken på Enghave Plads er blevet sikret af politiet og er klar til udlevering til rette ejermand igen,' skrev Københavns Politi torsdag eftermiddag på Twitter.

Selvom bænken altså var væk i knap 24 timer, ser præst i Kristkirken, Mette Gramstrup, dog på sagen med humor.

»Jeg vælger at tro på, at nogle blot ønskede at låne bænken. Men dér var da nogle detaljer, som de ikke lige havde taget højde for,« griner Mette Gramstrup med henvisning til bænkens 'skjulested'.

Derfor må der formentlig sidde et par tyveknægte et sted i Valby, som har lært en lektie.