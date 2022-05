Dansk flygtningepolitik trækker igen overskrifter i udlandet.

En journalist fra BBC er taget til Danmark for at undersøge ét spørgsmål:

Er Danmark dobbeltmoralsk, når det kommer til flygtninge?

Det britiske medie har søndag bragt en video, hvor journalisten tager rundt og taler med både ukrainske og syriske flygtninge, der føler sig vidt forskelligt behandlet af de danske myndigheder.

Først møder journalisten en ukrainsk kvinde, der er flygtet til Danmark.

»Vi er meget taknemmelige over for danskerne. De gav os tag over hovedet, mad og alt det her tøj,« siger den ukrainske kvinde.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark vedtaget en særlov, der giver ukrainske flygtninge opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse og velfærd uden om de almindelige asylregler.

Det står i kontrast til de syriske flygtninge, der i øjeblikket er ved at få inddraget deres opholdstilladelser, fordi de danske udlændingemyndigheder vurderer, at situationen i visse områder i Syrien er sikker nok til, at de kan vende hjem igen.

BBC møder en gruppe af syriske flygtninge, der sætter ord på forskellene.

»Det promoveres alle steder, at folk som os ikke er velkommen her,« siger en syrisk mand, der har været i Danmark i mere end fem år, til det britiske medie.

»Syrere har meget sympati med ukrainere. Vi udholdt de samme angreb og våben. Men vi protesterer mod den forskellige behandling, vi får fra regeringen,« siger han.

Den britiske journalist har også talt med danske politikere.

Fra Radikale Venstre udtaler udlændinge- og integrationsordfører Kathrine Olldag, at det ikke ser »kønt ud«.

»Det er ikke noget, jeg er stolt af. Absolut ikke,« siger hun til BBC.

Radikale Venstre stemte for særloven for ukrainere.

Fra regeringspartiet siger udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund (S), at Danmark er et lille land.

Adspurgt, om Danmark er et lille land for syrere, men ikke for ukrainere, svarer han:

»Nej, og det er derfor, at vi mener, at vi har et ansvar i Europa for at hjælpe flygtninge her, og at vi mener, at folk i Mellemøsten har et ansvar for at hjælpe flygtninge der,« siger han til BBC.

Den forskellige behandling af ukrainske flygtninge og andre flygtninge har også mødt kritik i Danmark.