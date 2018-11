Efter solid vækst i kriminalitet er Georgien sat på liste over lande, hvis asylansøgere kan afvises hurtigt.

De danske myndigheder hiver nu i bremsen og sætter Georgien på en liste over lande, hvis asylansøgere umiddelbart kan afvises.

Det sker, efter at antallet af asylansøgere fra Georgien i årets første ti måneder næsten er femdoblet.

Stigningen gør med et slag georgiere til den tredjestørste gruppe asylansøgere i Danmark efter syrere og eritreere.

Samtidig er politiets sigtelser mod georgiske asylansøgere også steget markant i år.

Fra 43 sigtelser hele sidste år til 282 sigtelser i årets første 11 måneder, viser tal fra Rigspolitiet.

Derfor er formanden for Udlændinge- og Integrationsudvalget, Martin Henriksen (DF), glad for beslutningen om at føje Georgien til listen, der formelt hedder "Åbenbart Grundløs Haster-landelisten" eller blot ÅGH.

- Det er en god ting. Det har været et problem, at der kommer nogle mennesker fra et land, hvor der slet ikke er nogen grund til, at de skal søge asyl i Danmark, siger han.

Ifølge Martin Henriksen har der været problemer med "folk", som udnytter tiden fra asylansøgning til afslag til at begå kriminalitet.

- Det - har jeg forstået - har også været et problem med den her gruppe, siger han.

På den georgiske ambassade i København er ambassadør Gigi Gigiadze også godt tilfreds med sit lands nye status hos de danske udlændingemyndigheder.

- Vi er meget taknemmelige og meget glade for de danske myndigheders beslutning, som helt sikkert vil bevirke, at der vil komme færre asylansøgninger fra georgiere, siger han.

Ambassadøren henviser i den forbindelse til erfaringer fra Island, der sidste sommer satte Georgien på sin udgave af ÅGH-listen efter en periode, hvor antallet af georgiske asylansøgninger var eksploderet.

- Og ved årets udgang var der stort set nul ansøgninger i Island, siger Gigiadze.

Spørgsmål: Hvorfor er ÅGH-status vigtig for jer?

- Det er et stærkt politisk signal om, at Georgien er en troværdig og god partner for Danmark.

/ritzau/