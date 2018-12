I forbindelse med drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen hendes norsk veninde i Marokko sender Rigspolitiet nu en forbindelsesofficer til landet.

Forbindelsesofficeren skal være med til at styrke samarbejdet mellem de marokkanske, de norske og de danske myndigheder, oplyser Rigspolitiet.

»Jeg kan bekræfte, at Rigspolitiet har sendt en mand til Marokko. Han forlod Danmark onsdag morgen, og hans opgave bliver bl.a. at være til rådighed for de marokkanske myndigheder, i det omfang der er behov for det. Det er vigtigt at understrege, at han ikke skal derned for at deltage i efterforskningen. Den varetages af de lokale myndigheder,« forklarer Michael Kjeldgaard, som er politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, og fortsætter:



»Forbindelsesofficerens opgaver er – i tæt samarbejde med den norske forbindelsesofficer - at stå til rådighed for marokkansk politi og bistå, hvis der er behov for, at der skal foretages efterforskningsskridt i Danmark. Derudover er det forbindelsesofficerens opgave at holde de danske myndigheder løbende underrettet om, hvad der sker i sagen. Endelig skal han bistå den danske ambassadør i Marokko, der befinder sig i Marrakesh og yder konsulær bistand til de pårørende.«

Michael Kjeldgaard tilføjer, at det er ud fra en konkret vurdering, at man har valgt at sende officeren afsted, men at det i det hele taget er normal procedure, når danske statsborgere er døde eller tilskadekomne.

»Når danske statsborgere bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i udlandet, foretager vi en vurdering af, om det vil gøre en positiv forskel at sende en forbindelsesofficer, og hvis det er tilfældet, så sender vi en eller flere medarbejdere af sted. Det kan være i forbindelse med alt fra forbrydelser til naturkatastrofer.«

Det var mandag morgen, at 24-årige Louisa Vesterager Jespersen blev fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko. De to kvinder var begge backpackere, og blev slået ihjel i et populært backpackerområde nær byen Imlil.

Forinden havde Louisa Vesterager Jespersens mor, Helle Jespersen, ellers advaret hende mod at tage til netop Marokko. Det fortalte hun i et interview med B.T. tirsdag.

»Vi havde ellers frarådet hende at tage derned, fordi det er sådan et kaotisk sted, og man har før hørt om folk, der er blevet slået ihjel dernede,« lød det.

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

marokkansk politi har anholdt tre personer, som man mener kan sættes i relation til drabet.