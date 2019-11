Bagmandspolitiet overtager straffesag om udbytteskat fra britisk politi, har retsudvalg fået at vide.

Danske myndigheder overtager ansvaret for den største af de straffesager, som indgår i det internationale sagskompleks om bedrageri med refusion af udbytteskat.

Det fremgår af en orientering, som Folketingets Retsudvalg har fået, og af en udtalelse fra anklagemyndigheden.

Myndighederne har i nogen tid overvejet, om sagen skulle føres enten i Storbritannien eller i Danmark.

Nu oplyser anklagemyndigheden, at de to lande er blevet enige om, at sagen på nuværende tidspunkt skal forankres i Danmark. Beslutningen er truffet på baggrund "af en samlet vurdering af sagen", fremgår det.

Men britisk politi har dog ikke smidt sagen helt til side. Briterne vil hjælpe deres danske kolleger med efterforskningen, fremgår det af Justitsministeriets orientering af Retsudvalget.

Afgørelsen om at placere sagen i Danmark kommer, efter at spørgsmålet har været igennem en juridisk vurdering hos de britiske myndigheder.

Præcis hvilken sag, der er tale om, fremgår ikke af ministeriets skrivelse.

Men statsadvokat Kirsten Dyrman oplyser dog, at det er et spor, "der handler om klart den største del af bedrageriet".

Forankringen i Danmark vil "sikre størst mulig fremdrift i forhold til at få stillet bagmændene til ansvar for den formodede svindel", udtaler hun.

Den formodede svindel med udbytteskat overstiger i alt 12 milliarder kroner. I en række civile retssager forsøger Skattestyrelsen at få erstattet noget af tabet. Men ved siden af forsøger Bagmandspolitiet at rejse straffesager.

En af de første retlige afgørelser i denne kategori kom i september. Den tyske bank North Channel Bank blev idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Forbrydelsen bestod i, at banken hjalp til, da Skat blev bedraget for ikke under 1,1 milliard kroner. Det kriminelle arbejde indbragte banken en fortjeneste på i hvert fald 55 millioner kroner.

North Channel Bank lavede et system, hvor fiktive aktie- og pengebevægelser blev registreret. Oplysningerne blev derefter brugt af kunder, der på vegne af 27 amerikanske såkaldte pensionsplaner førte de danske myndigheder bag lyset.

I Retten i Glostrup har dommer Henrik Munkholm beskrevet et internationalt netværks bedragerier mod den danske statskasse som "yderst professionelt planlagt og udført". Bankens lovovertrædelse har dommeren betegnet som "et enestående groft tilfælde" af bedrageri.

Det var tilbage i august 2015, at Bagmandspolitiet fik anmeldelsen om udbyttesagen. Nu, mere end fire år senere, er der åbenbart lang vej igen. Justitsministeriet skriver i den førnævnte orientering, at sagskomplekset udgøres af "en række selvstændige sager af betydeligt omfang og kompleksitet".

En af de hovedmistænkte er forretningsmanden Sanjay Shah, der er bosat i Dubai. Desuden er en medarbejder, der sad på det relevante kontor i Skat, sigtet. Flere lande deltager i efterforskningen.

/ritzau/