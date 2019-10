55-årig mand er blevet fløjet til Californien i USA efter anholdelse i København.

En mand, der i 23 år har været på flugt fra de amerikanske myndigheder, blev forleden udleveret fra Danmark.

Manden, der er 55 år, er mistænkt for to tilfælde af seksuelle overgreb på børn under 14 år, skriver den californiske avis Sacramento Bee ifølge DR.

Den efterlyste blev anholdt i København, oplyser DR. Fredag blev han udleveret.

Nu er manden anbragt i et fængsel i Sacramento forud for et retsmøde senere tirsdag.

Den 55-årige sigtes også for kidnapning, skriver DR.

/ritzau/