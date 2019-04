Fødevarefirmaer i ind- og udland har fået trusselsbreve. Efterforskning i flere europæiske lande er i gang.

Breve med et ukendt pulver, der angiveligt er sundhedsfarligt, er sendt til flere danske fødevarevirksomheder. Det bekræfter Rigspolitiet.

- Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser, siger politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til TV2.

Brevene, der er sendt fra Belgien, skulle foruden pulveret indeholde trusler om, at virksomhederne vil få forgiftet deres varer i supermarkeder, hvis ikke de hver især overfører 300.000 euro i kryptovalutaen bitcoin.

En af de virksomheder, som skulle have modtaget brevet, er den danske slagterivirksomhed Danish Crown. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Brevet modtog Danish Crown i begyndelsen af april.

- Sagen blev øjeblikkeligt overgivet til politiet, og siden har Danish Crown været i tæt kontakt med politiet og de relevante myndigheder.

- Forbrugernes og Danish Crowns medarbejderes sikkerhed har som altid højeste prioritet. Det er myndighedernes vurdering, at hverken medarbejdere, kunder eller forbrugere umiddelbart er i fare, står der i pressemeddelelsen.

Som konsekvens af brevet er samtlige af Danish Crowns fabrikker blevet instrueret i at sikre adgangsveje. Også den løbende kontrol af adgangskort til fabrikkerne er blevet øget.

Politi i en række europæiske lande har indledt efterforskninger på grund af brevene.

De første af de enslydende breve skulle være kommet 7. april, hvor blandt andet virksomheden Findus i Sverige modtog et brev med hvidt pulver. Findus laver blandt andet færdigretter.

Også en række virksomheder i Italien modtog trusler.

Rigspolitiet ønsker ikke at oplyse, hvilke eller hvor mange firmaer der er tale om.

/ritzau/