Danish Crown er i alarmberedskab efter at have modtaget trusler og et brev med hvidt pulver.

Slagterikoncernen modtog i starten af april en trussel om forgiftning af Danish Crowns produkter. I truslen blev virksomheden også afpresset for to millioner kroner. Hovedsædet i Randers har desuden modtaget et brev med pulver.

Det har nu fået Danish Crown til at indføre skærpet kontrol og sikre adgangsveje til sine 15 danske fabrikke.

»Vi har i forvejen ret stramme kontrolprocedurer for adgang til vores anlæg. Dem har vi efter truslen sat øget fokus på. Den løbende kontrol af medarbejderes adgangskort er skærpet, og det samme gælder kontrollen af eksempelvis de ingredienser, der bruges i produktionen på vores anlæg,« oplyser pressechef i Danish Crown, Jens Hansen, til Børsen.

Han fortæller videre, at truslerne ikke er rettet mod konkrete personer, og ingen har været i fare. Foruden Danish Crown har flere andre danske og udenlandske fødevarevirksomheder modtaget truslerne og brevene, der er sendt fra Belgien. Det bekræfter Rigspolitiet og belgiske myndigheder.

»Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser, siger politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til TV2.

Truslerne mod virksomhederne går på, at de vil få deres varer forgiftet i supermarkeder eller fabrikker, hvis ikke de overfører 300.000 euro i kryptovalutaen bitcoin.

Danish Crown, der årligt modtager omkring 13. millioner grise og 300.000 kreaturer på slagterierne, har siden meldt truslerne til politiet.