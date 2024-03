Der er meget at lære af dommen, lyder det fra Danish Crown, der fremover vil tilpasse markedsføringen.

Danish Crown fik fredag et rap over fingrene, da Vestre Landsret dømte kødkoncernen for vildledende markedsføring.

Svinekødspakker blev tilbage i 2020 udstyret med mærkatet "Klimakontrolleret gris".

Det skete, uden at der var styr på dokumentationen, slog Vestre Landsret fast.

Dommen ærgrer pressechef i den landmandsejede virksomhed Jens Hansen.

- Det står klart, at vi var for ivrige i forhold til at fortælle om vores klimaprogram i 2020, og det ærgrer vi os over.

- Det har aldrig været vores hensigt at vildlede forbrugerne. Tværtimod ville vi gerne fortælle om det store arbejde, der blev og bliver gjort hos danske landmænd. Det var målet med kampagnen, siger Jens Hansen.

Danish Crown havde iværksat et bæredygtighedsprogram, som svineproducenterne kunne tilmelde sig.

De kunne iværksætte forskellige tiltag for at skabe en grønnere produktion, men det blev ifølge landsretten ikke fulgt op af en uafhængig kontrol.

Svinekødet blev påført mærkatet "Klimakontrolleret gris", før det var fastslået, om den enkelte landmand havde opnået sine opstillede mål, konkluderer landsretten.

Dommen giver stof til eftertanke, lyder det fra Jens Hansen.

- Der vil helt sikkert være meget at lære fra den her dom, både for Danish Crown og andre virksomheder.

- Når vi markedsfører os fremover på klimaområdet, og det gør vi helt sikkert, så vil vi gøre det på baggrund af erfaringerne fra den her dom, siger pressechefen og kommer med et løfte:

- Så næste gang vi laver en kampagne om, hvad der gøres på danske gårde for at nedbringe CO2-aftrykket, så bliver det inden for skiven, siger han.

Vestre Landsret gav Danish Crown medhold i, at udsagnet "Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror" var inden for skiven.

Udsagnet er ifølge landsretten "relativt" og kan ikke opfattes således, at "dansk grisekød som sådan skulle være klimavenligt".

