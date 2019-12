Gode råd til at undgå indbrud

Tænd lys ude, og trim hækken

Sørg for god belysning uden for dit hjem. Lys med sensor øger chancen for,

at tyven bliver set af naboerne og forstyrret i sit arbejde. Overvej også,

hvor omkring huset det er nemt at gemme sig. Trim hække, buske og træer,

som kan give dække. På den måde bliver det sværere for tyven at komme

uset ind.

Gør det svært at bryde ind

Lås værktøj og haveredskaber inde i dit skur eller garage, så det ikke

kan bruges til indbrud. Sørg for gode, solide låse, døre og sikrede vinduer.

To låse på hoveddøren, med 40 cm mellemrum, og sikringsbeslag på

vinduer gør det sværere for tyven at bryde ind.

Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt

Du kan selv gøre noget for at mindske risikoen for at købe stjålne genstande.

Brug altid MobilePay, eller kig efter NemID hos sælger, når du køber brugt.

Begge betalingsformer er knyttet til cpr-nummer, som kan spores tilbage

til sælger, og det ønsker kriminelle ikke.

Ring 114 ved mistanke om indbrud

Ring 114, hvis du har haft indbrud eller er vidne til mistænkelig adfærd.

Politiet kan opklare flere indbrud, hvis du hjælper dem. Og deler du også

din viden med nabolaget, kan endnu flere hjælpe. Dine oplysninger er måske

afgørende, og selv mindre detaljer kan gøre en forskel. Overværer du

derimod et indbrud, mens det står på, skal du ringe 112 til alarmcentralen.

Vær en god nabohjælper

Hils på dem, du møder på din vej. Godt naboskab og fælles opmærksomhed øger tyvens risiko for at blive opdaget. Det gør nabolaget mindre attraktivt for tyven og mere trygt for dig.

Kilde: Råd fra Trygfonden og dømte indbrudstyv Daniel Iversen.