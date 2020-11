Tiltalen lyder på salg af 172.000 ton jetbrændstof til Syrien i strid med EU's sanktioner.

Bagmandspolitiet har tiltalt Dan-Bunkering og dets direktør for at sælge jetbrændstof til Syrien via russiske virksomheder.

Det oplyser Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Statsadvokaten for Særlig International og Økonomiske Kriminalitet, SØIK, i en pressemeddelelse.

Foruden Dan-Bunkering er holdingselskabet Bunker Holding og direktøren i det ene selskab tiltalt.

Selskaberne er tiltalt for at sælge omkring 172.000 ton jetbrændstof til russiske selskaber. Derefter blev brændstoffet sendt videre til Syrien i strid med EU's sanktioner.

