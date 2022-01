En indsatsleder og 15 medarbejdere fra Nordjyllands Beredskab har søndag formiddag haft travlt med at slukke en brand i Thisted.

Det bekræfter indsatsleder Nicolai Kanstrup over for B.T.

Indsatslederen beskriver brandstedet som en større villa, og ifølge Nordjyske er der tale om en privat dagpleje.

Ingen personer er heldigvis kommet til skade i forbindelse med branden.

»Garagen var totalt overtændt, da vi ankom. Så vi sætter straks ind for at redde stuehuset, og det blev vores primære opgave.«

Flammerne nåede dog at få en smule fat i stuehus, som har fået røgskade. Garagen er til gengæld total beskadiget.

Nicolai Kanstrup siger, at op mod 15 brandfolk har deltaget i slukningsarbejdet.

Derudover måtte beredskabet også tilkalde ekstra forstærkning i form af en sprøjte og en ekstra tankvogn.

Hvad der har forårsaget branden, står endnu ikke klart.

»Vi skal have politiets teknikere herud i næste uge, hvor de skal undersøge det.«

Det var husets beboere, som selv opdagede branden og slog alarm lidt før klokken 09.

Efterslukningsarbejdet gik i gang omkring 10.45, ligesom beredskabsstyrelsen i Thisted er tilkaldt for at sikre, at den ødelagte garage ikke styrter sammen.