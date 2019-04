Viborgs ukronede dækkonge, Bent A. Nielsen, skal seks år i fængsel i en sag om mandatsvig og bedrageri for 493 millioner kroner.

En revisor, Bjarne Nielsen, skal tre år i fængsel for medvirken til svindel.

Det har Retten i Viborg torsdag afgjort.

76-årige Bent A. Nielsen var tiltalt for at have brugt 73 millioner kroner fra Genans pengekasse til private formål.

Pengene blev blandt andet brugt på en privat lejlighed i København, renovering af sin daværende kones sommerhus og kontante gaver til børn og børnebørn.

Han var også tiltalt for at føre bankerne bag lyset ved at have erklæret, at han havde afviklet et mellemværende mellem sit private selskab BAN International GmbH og Genan.

Revisoren erklærede, at dette mellemværende var bragt ud af verden.

Men det var det efter Bagmandspolitiets opfattelse ikke. Derved har bankerne lidt et tab på mindst 420 millioner kroner, sagde anklager Martin Stassen under sin procedure.

Retsformanden siger, at der er tale om svindel, der virker planlagt tilrettelagt og hæfter sig ved, at det har fundet sted over flere år. Med personlig vinding som formål.

Sagen begyndte at rulle i 2014, da det kom frem, at der var uregelmæssigheder i Genans regnskaber.

Det viste sig, at virksomheden, der ellers udadtil fremstod som en grøn vækstsucces, var tæt på et kollaps.

Bent A. Nielsen blev i 2015 købt ud af virksomheden af medejeren, pensionskassen PKA.

Samtidig blev der indledt en politimæssig efterforskning af sagen, der i 2018 førte til, at virksomhedsstifteren og revisoren fra Deloitte blev tiltalt.

Bent A. Nielsen har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Det samme har revisoren, der som den eneste af de to tiltalte er til stede i retten ved domsafsigelsen.

Hans forsvarsadvokat, Erik Werlauff, meddeler retten, at begge tiltalte anker dommen til frifindelse.

Ud over seks års fængsel skal der konfiskeres 73 millioner kroner hos Bent A. Nielsen.

Han frakendes endvidere retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed.

Bjarne Nielsen frakendes retten til at virke som revisor.

Senioranklager Martin Stassen fra Bagmandspolitiet mener, at dommen sender et stærkt signal.

- Dommen sender et signal om, at et alvorligt tillidsbrud har en mærkbar konsekvens, siger han.

Det har ifølge anklageren været en svær sag, der har krævet meget efterforskning.

- Derfor er det selvfølgelig tilfredsstillende, at retten lægger sig op ad vores indstilling, siger Martin Stassen.

Erik Werlauff har ikke nogen kommentarer til dommen.

/ritzau/