Politiet skønner, at der er blevet brugt en "solid kniv" i forbindelse med hærværk mod biler, siger vagtchef.

Op mod 20 biler i Silkeborg er blevet ridset, har fået skåret dæk op og knust ruder.

Det oplyser Allan Riis, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Bilerne har stået på parkeringspladser på Jernbanevej, Lille Søgade og Markedsgade.

- I løbet af dagen (søndag, red.) har vi fået henvendelser fra bilejere i Silkeborg, der fortæller, at deres køretøjer har været udsat for hærværk.

- Vi skønner, at der er blevet brugt en solid kniv, for at man kan skære dækket op på bilerne, siger Allan Riis.

Anmeldelserne begyndte at komme ind søndag morgen.

Politiet har forsøgt at få kontakt til de bilejere, der endnu ikke selv har rakt ud til politiet. Det er dog ikke lykkedes at nå ud til alle bilejere.

Derfor opfordrer Allan Riis de resterende bilejere til, at man kontakter politiet og anmelder hærværk samt rækker ud til sit forsikringsselskab.

Derudover hører politiet gerne fra personer, der har set eller hørt noget, der kan hjælpe til opklaring af sagen. Her kan man ringe på telefon 114.

/ritzau/