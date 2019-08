Firmaet EasyTranslate kunne ikke sørge for ordentlig tolkning i straffesag med georgisk mand.

Problemet med dårlig tolkning i straffesager skal nu behandles af Højesteret. En tiltalt mand fra Georgien har fået tilladelse til at gå helt til tops i retssystemet.

Det er Procesbevillingsnævnet, som torsdag meddeler, at man har givet den georgiske mands forsvarer ret til at indbringe sagen for landets øverste domstol.

Højesteret skal afgøre, om manden burde have været løsladt fra varetægtsfængsling, fordi hans menneskerettigheder var blevet krænket som følge af problemet med ringe tolkning.

Den georgiske mand blev sammen med to andre anholdt af politiet for flere indbrud. De blev derefter varetægtsfængslet. Men det viste sig, at firmaet EasyTranslate, som Rigspolitiet har givet opgaven med at sørge for tolkning, ved flere retsmøder ikke kunne skaffe kvalificeret tolkning.

Enhver sigtet eller tiltalt i en straffesag skal kunne kommunikere med sine forsvarer. Det garanteres af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Men da tolkningen var så ringe, besluttede en dommer i Københavns Byret at tage konsekvensen - den fængslede skulle løslades.

Denne afgørelse blev imidlertid lavet om af Østre Landsret. Det sidste ord er imidlertid ikke sagt, idet advokat Else Præstegaard nu har fået adgang til Højesteret.

- Hvis domstolene har en mistanke om, at tolkningen ikke er tilstrækkelig, har man pligt til at handle, har hun tidligere sagt til Ritzau.

Selve straffesagen blev gennemført 1. juli. Det skete med dobbelt-tolkning. Fra dansk til russisk og fra russisk til georgisk. Situationen er blevet kritiseret af en dommer.

