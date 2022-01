En 42-årig mand fik sig en rigtig dårlig start på 2022, da han blev anholdt kort efter midnat og måtte overnatte i detentionen.

Han blev blandt andet sigtet for vold mod politimand.

Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Chris Mose.

Klokken 00.02 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand havde kastet et kanonslag efter en person, og samme mand havde derefter givet et par knytnæveslag til personen.

Da politiet ankom til Dagmar Hansens Gade i Risskov i Aarhus, hvor episoden fandt sted, var manden dog ikke færdig med at lave dumheder.

»Den forurettede har fået lidt knubs og udpeger gerningsmanden, og han kommer med os. I forbindelse med anholdelsen sparker manden en af mine kollegaer over skinnebenet og spytter på ham.«

Den episode har været noget af det vildeste, der er sket i Aarhus nytårsaften, hvor det ellers har været en ret stille nat sammenlignet med andre år.

Det kan du læse mere om her.