Tirsdag blev flere halverede æbler smidt ind i Trine Beck Pedersens hestefold i Åle nord for Vejle.

Da hun undersøgte æblerne nærmere, blev hun chokeret, skrev en advarsel til andre hesteejere – og anmeldte sagen til politiet.

For der gemte sig noget inde i æblerne.

Noget, en ukendt gerningsperson eller flere havde mast ind i æblerne, før de blev kastet ind i hestefolden. Og vel at mærke noget, som Trine Beck Pedersens heste bestemt ikke burde spise.

Nærmere bestemt flere hvide piller, sandsynligvis indeholdende det smertestillende middel paracetamol.

Det fik Trine Beck Pedersen til at komme med et opråb på Facebook.

Sådan så æblerne, der blev smidt ind i Trine Beck Pedersens hestefold ud. Foto: Privatfoto

Et opråb til andre hesteejere om, at de bør tjekke deres folde igennem jævnligt.

»For der er åbenbart nogle satans til møgsvin af mennesker, som ikke ved, hvordan man opfører sig,« skriver Trine Beck Pedersen i opslaget, som i skrivende stund er delt over 3.700 gange.

Heldigvis skete der ikke noget med Trine Beck Pedersens heste, men det var et rent tilfælde, at de ikke satte tænderne i æblerne.

»Mine heste kunne heldigvis ikke komme ned i den ende af folden, som æblerne lå på. Men faktum er, at havde de gået på den fold, havde de helt sikkert spist æblerne og dermed pillerne,« skriver Trine Beck Pedersen.

Dyrlæge Lotte Bøgedal fra Skodborg Hestepraksis fortæller til TV Syd, at det er svært at sige, hvad der var sket med hestene, hvis de havde spist de pillefyldte æbler.

»Det kan være farligt. Men hvordan de ville reagere kommer både an på størrelse og vægt. Som udgangspunkt ville de nok ikke have slået dem ihjel, men det er i hvert fald ikke godt,« siger Lotte Bøgedal.

Trine Beck Pedersen har anmeldt sagen til politiet.

Overfor Horsens Folkeblad bekræfter Sydøstjyllands Politi, at man har modtaget anmeldelsen, og at det nu skal undersøges nærmere, hvilke piller der var i æblerne, og hvorfor en gerningsperson eller flere kastede dem ind i hestefolden.

»I min tid er det ikke noget, jeg har oplevet før,« siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen til Horsens Folkeblad.

Til B.T. fortæller Trine Beck Pedersen, at politiet tager sagen 'meget seriøst' – og at hun nu for en sikkerheds skyld vil sætte videoovervågningskameraer op ved sin ejendom.