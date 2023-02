Lyt til artiklen

50 døde køer.

Det var, hvad der mødte Østjyllands Politi, januars sidste dag på en privat landejendom i Syddjurs Kommune.

Det skriver politiet i sin døgnrapport fredag, hvor det beskrives, at de døde køer lå på en mark, i et omkringliggende skovområde og i en stald inde på gården.

I stalden var der også 13 levende køer, som havde det godt nok til ikke at skulle aflives, selvom de levede under dårlige forhold med begrænset adgang til vand og mad.

Ejeren af gården fik et strakspåbud, der betød, at han skulle bringe forholdene i orden med det samme.

»Politiet, dyrlæger og relevante myndigheder har de følgende dage flere gange været på stedet, og ejeren har forbedret flere forhold,« skriver politiet i døgnrapporten.

Østjyllands Politi vil de kommende dage følge op for at sikre, at påbuddet bliver overholdt, og at de tilbageværende dyr har det godt.

Desuden foretager man en videre efterforskning af sagen, hvor der blandt andet vil blive lavet obduktioner på nogle af de døde køer for at finde en dødsårsag.

»Østjyllands Politi vil på baggrund af de videre undersøgelser og indstilling fra andre myndigheder vurdere, hvilken lovgivning på dyrevelfærdsområdet, der er overtrådt, inden der bliver rejst endelig sigtelse mod ejeren,« lyder det.